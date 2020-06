Jetez un œil à ces moules illustrant le design classique de la gamme 5G Apple iPhone 12

De nombreux fans d’Apple iPhone disent que leur design préféré était celui utilisé sur le iPhone 4 que feu Steve Jobs a comparé à un bel appareil photo Leica. Apple a remplacé ces côtés plats par ceux arrondis sur le iPhone 6 utilisé depuis. Mais la grande nouvelle est que cette année La série iPhone 12 ramènera les côtés plats de l’iPhone 4. Jusqu’à présent, le rendu que nous avons vu est magnifique car il combine ce design avec un affichage bord à bord.

La famille Apple iPhone 12 rappellera la série iPhone 4



Hier, un tweet diffusé par le revendeur néo-zélandais Apple JIN a révélé des moules de la série 2020 iPhone 12. Parce que l’iPhone 12 Plus et le L’iPhone 12 Pro arborera tous deux un écran de 6,1 pouces, le tweet montre trois moules différents avec un écran de 5,4 pouces (iPhone 12), un écran de 6,1 pouces (iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro) et un écran de 6,7 pouces (iPhone 12 Pro Max). Les côtés sont plats et nous nous attendons à voir quatre caméras arrière sur les modèles « Pro » (enfin, trois caméras et un capteur de profondeur pour être précis). Il y aura des caméras Wide, Ultra-Wide et Telephoto (zoom optique 3x) et le capteur de profondeur de vol LiDar. Les modèles standard devraient avoir la même gamme de caméras arrière que les unités Pro, mais moins la caméra téléobjectif.

Employé pour la première fois par Apple sur les modèles iPad Pro 2020, le capteur de temps de vol LiDar suit le temps qu’il faut à la lumière infrarouge pour rebondir sur un sujet et revenir au téléphone. Avec ces données, l’iPhone peut calculer des informations de profondeur améliorées qui seront utilisées pour améliorer les capacités de RA du combiné. Il offrira également un flou bokeh amélioré pour les portraits, et comme il offre une imagerie 3D, il peut être utilisé comme capteur de reconnaissance faciale arrière pour les nouveaux iPhones.

Les quatre modèles d’iPhone 12 2020 seront équipés d’un écran AMOLED et seront alimentés par le chipset A14 Bionic. Si les choses se passent comme prévu, la série iPhone 12 sera le premier smartphone à arborer une puce fabriquée avec le processus 5 nm. Ces circuits intégrés auront 171,3 millions de transistors par mm carré contre 96,5 millions par mm carré sur le 7nm A13 Bionic. En conséquence, l’A14 Bionic chausse 15 milliards de transistors à l’intérieur, contre 8,5 milliards à l’intérieur de l’A13 Bionic. Plus il y a de transistors dans une puce, plus elle est puissante et économe en énergie.

Images CAO de l’iPhone 12 Pro

Apple apporte également quelques modifications à sa configuration de mémoire / stockage. Les deux modèles standards seront équipés de 4 Go de stockage tandis que les variantes «Pro» disposeront de 6 Go de RAM. Et pour la première fois, la configuration de stockage de base sur un iPhone commencera à 128 Go. Les deux modèles standard peuvent prendre en charge les signaux 5G inférieurs à 6 GHz, tandis que les variantes Pro peuvent prendre en charge à la fois les signaux inférieurs à 6 GHz et le spectre mmWave 5G plus rapide. Et encore une fois, Apple devrait augmenter la capacité de la batterie des téléphones. Par exemple, l’iPhone 12 Pro Max est censé inclure une batterie de 4400 mAh, ce qui représenterait une amélioration de 10,9% par rapport à la batterie de 3969 mAh du iPhone 11 Pro Max.

Le même compte Twitter a également partagé des images CAO de l’iPhone 12 Pro. Gardez à l’esprit que la conception finale des iPhones 2020 pourrait être différente de celle que nous voyons dans ces images.