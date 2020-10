J’étais « vraiment mauvais »

Le joueur national Ilkay Gündogan a de nouveau appelé à la prudence après avoir survécu à l’infection corona. «J’essaie maintenant aussi de sensibiliser les amis et les membres de ma famille car, en tant qu’athlète, je peux peut-être mieux y faire face que beaucoup d’autres», a déclaré le joueur de 30 ans dans une interview avec RTL / ntv.

« Je me sentais vraiment mal pendant les trois ou quatre premiers jours. Je pouvais à peine bouger, j’avais mal aux membres, à la tête et à la gorge et une légère sensation de pression dans la région de la poitrine, ce que je n’avais jamais vraiment ressenti auparavant », a déclaré le milieu de terrain de Manchester. Ville. A cela s’ajoutait le « stress psychologique », puisque « bien sûr vous avez déjà beaucoup lu sur ce virus et il a frappé très durement certaines personnes ».

La première semaine après son rétablissement a été « épuisante », a déclaré Gündogan, qui a été testé positif au virus en septembre: « Je me suis senti épuisé après les 20 premières minutes d’entraînement et après être sorti de la douche, il s’est cassé. L’épuisement était extrême et quand je suis rentré à la maison après les séances d’entraînement, il n’était pas rare que je dorme pendant une heure ou deux. «