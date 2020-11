«  J’étais dans un endroit sombre  » – Kyrgios s’ouvre sur la bataille de la santé mentale – Tennis

in

L’Australien Nick Kyrgios s’est ouvert sur sa bataille contre la dépression et dit que retourner vivre avec ses parents à Canberra cette année a été bon pour son esprit et son âme.

Kyrgios, qui a commencé à voir un psychologue en 2018, a été critiqué pour ne pas se soucier suffisamment de sa carrière de tennis.

« J’avais l’impression que personne ne voulait me connaître en tant que personne, ils voulaient me connaître en tant que joueur de tennis et m’utiliser », a déclaré Kyrgios au magazine Stellar. «Je n’avais pas l’impression de pouvoir faire confiance à personne. C’était un endroit solitaire et sombre.

Kyrgios, 25 ans, se souvient d’un moment à Shanghai où il «ne voulait pas voir le jour».

«Il y a des gens qui vivent et respirent le tennis et c’est très bien. Je ne dis pas que c’est faux ou vrai », a-t-il dit. «J’ai atteint un niveau de liberté dans ma vie où je me fiche vraiment de ce que les autres pensent de moi.»

Kyrgios a reçu plusieurs amendes pour ses effondrements sur le court et s’est vu imposer une suspension de 16 semaines par l’ATP pour «comportement aggravé» l’année dernière.

Le numéro 45 mondial a choisi de rester à Canberra lorsque ses rivaux sont revenus sur le circuit après l’arrêt du COVID-19 pour jouer aux Internationaux des États-Unis et en France.

«En tournée, il y a un bloc de sept mois lorsque je ne peux pas voir ma famille ou être à la maison, alors je profite vraiment de tout ce qui se passe en ce moment», a déclaré Kyrgios.

Kyrgios espère revenir à l’action à temps pour l’Open d’Australie en janvier.

