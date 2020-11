Jesy Nelson s’inquiète pour les futurs enfants

2020-11-08 07:00:05

Jesy Nelson admet que les pressions exercées sur les réseaux sociaux la poussent à ne pas vouloir avoir d’enfants.

La star de Little Mix – qui a été victime de vils trolling en ligne depuis qu’elle est devenue célèbre – admet qu’elle s’inquiète d’avoir des enfants un jour car elle ne sait que trop bien comment les médias sociaux peuvent affecter la santé mentale de quelqu’un.

Elle a dit: « Cela me donne envie de ne pas avoir d’enfant. Ces insécurités que nous avons tous maintenant à cause des médias sociaux, imaginez que cela soit intégré en vous en tant qu’enfant? »

Tandis que Leigh-Anne Pinnock a ajouté: « Il fut un temps où c’était pire que maintenant. Je suppose que nous faisons des pas en avant, mais j’ai peur pour mes futures filles. »

Et Jesy admet que son appartenance à l’industrie de la musique l’a amenée, elle et ses camarades de groupe – dont Perrie Edwards et Jade Thirlwall – à se remettre en question.

Elle a expliqué: « Avant d’entrer dans le groupe, je ne me suis jamais regardé et je me suis dit: ‘Je n’aime pas ça’ – je ne pense pas qu’aucun de nous ne l’aimait. Je n’ai jamais pensé: ‘Oh mon Dieu, je suis grosse ‘, puis nous sommes entrés dans l’industrie, et nous avons tous commencé à vouloir changer les choses sur nous-mêmes. C’est tellement triste. Il y a des choses [in the past] J’aurais vraiment aimé ne pas l’avoir fait. Mais serais-je la personne que je suis aujourd’hui si je n’avais pas traversé tout ça? »

Cependant, le groupe de filles ne tarde pas à insister sur le fait qu’elles se sentent très privilégiées d’avoir la carrière qu’elles font.

Perrie a déclaré: « Little Mix a changé nos vies pour le mieux, et la vie de nos familles, et nous avons accompli tellement de choses. »

Tandis que Jesy a ajouté: « Ne vous méprenez pas, je ne vais pas m’asseoir ici et dire que nous avons une vie terrible, parce que nous ne l’avons pas fait, mais je pense que notre innocence nous a été enlevée … c’est toi qui fais face à quelque chose personnellement, c’est complètement différent. Tu te sens si vulnérable seul, mais nous sommes une force quand nous sommes ensemble. »

Les hitmakers de «Confetti» ont été critiqués dans le passé pour avoir porté des vêtements révélateurs, ce qu’ils trouvent particulièrement frustrant.

S’exprimant dans une interview de groupe avec le magazine Mail on Sunday’s You, Jade a déclaré: «Quand ce sont des hommes, c’est célébré, mais à la minute où les femmes se sexualisent et se sentent puissantes en le faisant, on nous dit de la maîtriser. Nous sommes conditionnés à pense que les femmes sont là pour être ces êtres innocents et purs et dès que vous en sortez, c’est un carnage. «

