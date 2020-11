Jesy Nelson se retire des MTV EMA pour une maladie mystérieuse

2020-11-07 11:00:04

Jesy Nelson s’est retiré des MTV EMA après être tombé malade, mais ses camarades de groupe Little Mix continueront sans elle.

La chanteuse de 29 ans devait animer et se produire aux European Music Awards aux côtés de ses camarades de groupe Little Mix dimanche (08.11.20), mais elle manquera désormais les récompenses et la finale de l’émission télévisée « The Search » de Little Mix samedi ( 07.11.20) pour cause de maladie.

Le groupe a déclaré dans un communiqué: « Jesy ne va pas bien et n’apparaîtra pas dans la finale de » Little Mix The Search « ce soir. Elle ne sera pas non plus animée ou ne se produira pas aux MTV EMA de demain. »

Jesy était apparue dans la demi-finale de l’émission BBC One, quelques heures à peine avant l’annonce de sa maladie mystérieuse.

Pendant ce temps, les membres du groupe de Jesy – Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock – présenteront la cérémonie de remise des prix sans elle.

Le groupe – qui a été nominé pour la meilleure pop, le meilleur groupe et le meilleur live virtuel, a précédemment annoncé son concert sur Instagram, en disant: « C’EST ARRIVE! Nous sommes tellement heureux d’annoncer que nous allons accueillir les @ mtvema en novembre 8. Ça va être tellement amusant! »

Little Mix a été formé il y a 10 ans sur «The X Factor» et Jade a récemment déclaré: «Je n’arrive toujours pas à croire qu’en tant que groupe de filles et groupe de filles pop, nous avons duré 10 ans. C’est littéralement inouï. . Je pense que tout va bien sonner de la trompette de temps en temps. Je pense que nous devrions être vraiment fiers de nous pour cela. Nous avons réussi à atteindre une décennie et nous avons toujours – jusqu’à il y a quelques années – nous avons toujours été Personne ne s’attendait à ce que nous gagnions « The X Factor ». Personne ne s’attendait à ce que nous soyons là pendant longtemps. Je pense juste que c’est incroyable, vraiment. «

