Jesus Vázquez, nouveau présentateur de «Women and Men and vice versa», qui revient à Cuatro en septembre

Mouvement important dans l’univers Mediaset Espagne dès l’automne prochain. Le groupe de communication a officiellement annoncé que l’émission de rencontres de Cuatro «Femmes et hommes et vice versa» change d’animateur. De cette façon, Toñi Moreno cessera d’être l’hôte du même et abandonnera son travail à Jesús Vázquez, l’un des visages vedettes de Mediaset qui fait désormais face à ce nouveau projet quotidien. Il le fera à partir de septembre prochain, date à laquelle l’espace reprendra ses émissions sur Cuatro.

Jesús Vázquez, présentateur de «MYHYV»

Vázquez sera donc le troisième présentateur à avoir eu l’espace produit par Bulldog TV puisque, en plus de Moreno, Emma García s’en est chargée dans sa première étape. Le Galicien combinera son travail à la tête du programme avec «Idol Kids», le nouveau spectacle de talents produit par Fremantle, qui a été enregistré il y a des mois et sera également diffusé à l’automne. Il convient de noter que ce ne sera pas la première émission de rencontres que Vázquez a dirigée tout au long de sa longue carrière professionnelle depuis Cela a repris «Looking for a partner», une rencontre qui a été diffusée sur Telemadrid en 2001 et 2002. De plus, en 2010, il a accueilli l’espace «I love Escassi» et beaucoup plus récemment, il a présenté «Je reste avec toi» à Telecinco y Cuatro.

Nouvelle étape après la pause de COVID-19

«Femmes et hommes et vice versa» revient après avoir paralysé ses enregistrements avec le début de l’emprisonnement. Maintenant, et une fois partiellement surmonté de la crise par le coronavirus COVID-19, l’espace retournera à la grille de Cuatro et le fera avec Vázquez en tant que présentateur et avec deux petits tronistas et deux petits tronistas comme protagonistes; chacun d’eux aura trois prétendants qui se battront pour les faire tomber amoureux. Il est à noter que pour l’instant l’équipe a déjà commencé la pré-production pour cette nouvelle saison l’activation de l’appel de casting pour trouver les nouveaux tronistas et prétendants depuis l’espace. Pour y participer, les personnes intéressées doivent compléter leur candidature sur son site officiel.

Succès chez Mitele

L’espace revient à la grille Mediaset et le fait après avoir accumulé une moyenne à Cuatro del 4,2% de part et 253 000 téléspectateurs. Bien que les données ne soient pas excessivement élevées, on peut prévoir que le public qui marque l’espace chez le jeune public (11,9% parmi le public de 13 à 24 ans) a fait que l’espace reçoive le feu vert du groupe pour avoir de nouvelles livraisons. De plus, Mediaset publie que l’espace est le contenu le plus consulté de Mitele tout au long de la saison avec un total de 29,4 millions de vidéos lues, enregistrant également en moyenne 1,3 million de vues hebdomadaires sur les sites Internet du groupe.