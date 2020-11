Jésus dit que le match nul avec Liverpool n’est pas bon pour Manchester City – Football

Ollie Watkins a marqué deux fois en trois minutes alors qu’Aston Villa a assommé Arsenal 3-0, laissant le club londonien avec quatre défaites en huit matchs de Premier League. Les buts de Watkins en seconde période ont été ajoutés au but contre son camp de Bukayo Saka à la 25e minute. C’était un retour tranquille à Arsenal pour le gardien Emiliano Martinez, parti pour Villa Park lors du mercato estival, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a enduré 90 minutes de plus.

Le résultat porte Villa à la sixième place du tableau, à trois points de la tête et avec un match en cours sur les cinq côtés au-dessus d’eux. Arsenal a chuté à la 11e place une semaine après sa victoire à Manchester United. Villa pensait avoir ouvert le score avec seulement 48 secondes au chronomètre alors que John McGinn rentrait brillamment de l’intérieur de la surface.

Le but a finalement été exclu, cependant, après un long contrôle VAR jugé que Ross Barkley avait été mis hors-jeu et bloqué la vue du gardien Bernd Leno sur la frappe. Arsenal avait du mal à garder les choses serrées à l’arrière et Villa a pris la tête après que Jack Grealish et Barkley se soient combinés pour libérer Matt Targett, dont le centre bas a été transformé en son propre filet au second poteau par Saka.

Les hôtes de Mikel Arteta ont continué à travailler dur, incapables de tester Martinez avant l’intervalle alors qu’Alexandre Lacazette dirigeait le centre de Kieran Tierney au-dessus de la barre à sept mètres. La tâche d’Arsenal a été rendue plus difficile lorsqu’ils ont dû retirer Thomas Partey à la mi-temps en raison d’une blessure à la cuisse.

Villa a tué le match dans un sort scintillant de trois minutes. La belle passe de Douglas Luiz a choisi Barkley, dont le centre était dirigé par Watkins à bout portant à la 72e minute. Cela aurait pu être pire pour les hôtes si Dani Ceballos n’avait pas été au bon endroit pour effacer la frappe de Grealish de la ligne.

Mais cela ne prouverait qu’un court répit alors que Watkins terminait tranquillement devant Leno après un autre bon travail de Grealish.

Partager : Tweet