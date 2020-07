Jessica Jones saison 4 : un projet mort né

in

La première saison de Jessica Jones a débuté sur Netflix le 20 novembre 2015. Melissa Rosenberg était le premier visage de Marvel sur Netflix. La deuxième saison de la présentation a débuté sur Netflix le 8 mars 2018.

La troisième saison du show a débuté sur Netflix le 14 juin 2019. Les fans anticipent les autres saisons de la présentation.

Jessica Jones : pourquoi il n’y aura certainement jamais de saison 4 – https://t.co/ng1x0J7vIU pic.twitter.com/RDhIO51IYu — Première Séries (@SeasonPremiere_) June 26, 2019

En février 2019, Netflix a présenté que Jessica Jones ne pourrait plus jamais revenir pour une quatrième saison. Le passage de la présentation est arrivé après que Netflix ait présenté que diverses propositions de Marvel Original : The Punisher, Daredevil, Iron Fist, et Luke Cage ont toutes été complétées dans Netflix.

Une sortie future ?

La déclaration de Netflix implique que probablement Jessica Jones pourrait avoir besoin de revenir en 2022 . En tout cas s’il devait y avoir un retour de la série cela ne sera probablement pas en 2021.

Au moment de l’annulation du show, Netflix a déclaré : « Nous avons conclu que la troisième saison de la séerie pourrait être la dernière saison de Jessica Jones de Marvel ».

Nous sommes reconnaissants à Melissa Rosenberg, à la célébrité Krysten Ritter, et à l’ensemble de la production et du groupe de la présentation, pour les trois saisons remarquables de ce show, qui ont été perçues avec le guide d’utilisation des Peabody Awards parmi de nombreux autres.