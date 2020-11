Jessica Henwick de Matrix 4 partage sa déception après ne pas avoir obtenu le rôle de Star Wars en tant que Rey

Tommee Tippee Cape de Bain Nouveau Né Percy Le Pingouin

Tommee Tippee Cape de Bain Nouveau Né Percy Le Pingouin est super absorbante et toute douce, l'accessoire idéal pour essuyer bébé à la sortie du bain et le garder au chaud jusqu'au change. Elle sèche rapidement et sa douceur est préservée au fur et à mesure des lavages. Hypoallergénique.