Jessica Alba saute à bord du nouvel avertissement de déclenchement de thriller de Netflix

Jessica Alba est le dernier à avoir signé un film original Netflix. L’actrice fera la une Avertissement de déclenchement, un nouveau thriller réalisé par Mouly Surya. Josh Olson et John Brancato a écrit le film, et Thunder Road’s Basil Iwanyk et Erica Lee produisent. Jessica Alba sera également productrice exécutive. Netflix considère cela comme un démarreur de franchise pour eux, alors qu’ils continuent d’essayer de déchiffrer le code d’une franchise qu’ils peuvent contrôler dans le domaine du film. L’actualité de ce nouveau film a été rapportée par Variety.

Jessica Alba: star de l’action?

Jessica Alba jouera le rôle d’un « vétéran traumatisé qui hérite du bar de son grand-père après sa mort prématurée, et est confronté à un dilemme moral après avoir découvert la vérité derrière sa mort ». Netflix monte jusqu’à présent en 2020 avec leurs deux grands débuts au cinéma, Spenser Confidential et Extraction diffusé des millions de fois et dominant les réseaux sociaux le week-end de leurs sorties. Les deux pourraient recevoir des suites, mais ce qui manque à Netflix du côté du film, c’est une franchise dont ils sont propriétaires. Ils ont le marché des séries télévisées acculé; maintenant, ils ont besoin d’une franchise haut de gamme qu’ils peuvent contrôler et qui ne quittera pas le service comme Marvel / Disney.

Jessica Alba a déjà joué dans des rôles de soutien dans certaines franchises d’action, et en fonction de ce que tout ce rôle implique; Je pouvais les voir facilement transformer cela en une série de films épisodiques. Elle n’est peut-être pas le premier choix pour un rôle comme celui-ci, mais c’est une actrice talentueuse et capable qui peut gérer la sienne dans une scène d’action. J’espère vraiment qu’ils l’entourent d’un casting solide avec lequel elle peut jouer et d’un méchant solide à éliminer. Chercher Avertissement de déclenchement le service en 2021.

