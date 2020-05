Jesse Ventura se retire de la course présidentielle qu’il n’a jamais rejoint

On dirait Jesse Ventura ne se présente pas comme président du Parti vert après tout. L’ancien gouverneur du Minnesota, lutteur professionnel, annonceur et animateur de l’émission de conspiration du réseau de télévision russe était censé planifier une course parce qu’il n’aime pas les candidats proposés par l’un ou l’autre des principaux partis politiques. Les ambitions de Ventura sont antérieures à celles de Donald Trump, qui a également fait ses débuts dans le divertissement dans le domaine de la lutte professionnelle et qui avait promis de financer une course présidentielle à Ventura bien avant de nourrir ses propres ambitions.

Ventura a annoncé son intention de se présenter aux élections en avril après avoir initialement exprimé sa frustration face au statu quo. « J’ai décidé de tester les eaux. SI j’allais briguer la présidence, le parti VERT serait mon premier choix. J’ai approuvé le parti et je teste les eaux », a tweeté Ventura. « Pour être clair: je n’ai rien déposé. J’ai autorisé une lettre d’intérêt qui a été envoyée en mon nom aux Verts et je teste les eaux pour la nomination au Parti Vert. Je suis un indépendant. Je ne suis pas un Démocrate ou républicain parce que je sais que ce n’est pas la solution. «

cependant, Bill Cimbrelo, qui dit qu’il devait être le directeur de campagne de Ventura, dit que Ventura a décidé de se retirer de l’aventure. « RUPTURE: Malheureusement, pour des raisons qui n’ont pas été développées, @GovJVentura a décidé de NE PAS solliciter la nomination du Parti Vert à la présidence.

Mes excuses à tous ceux qui ont fait un effort pour que cela décolle et pour votre inévitable déception que vous devez ressentir. Désolé, « Cimbrelo tweeté, ajouter, « Désolé, tout le monde. Je ne m’y attendais vraiment pas du tout. »

Il semble donc que Ventura soit sorti, pour l’instant. Au lieu d’un match passionnant à triple menace, nous sommes coincés avec un autre ennuyeux face à face à Electionmania en novembre, alors que Donald Trump prend Joe Biden pour le championnat présidentiel américain. Triste.

Le post Jesse Ventura abandonne la course présidentielle qu'il n'a jamais rejoint est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







