Jesse James, Naked Bane, Yen Press – Le Quotidien LITG 22 avril 2020

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée qui est absorbée en cette période d'épreuve. Hier, ainsi que les mots de Jesse James, nous avons rattrapé Yen Press pour aller aussi normalement que possible. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille.

Jesse James, Yen Press et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que le monopole de distribution de Diamond sur le marché direct a été brisé par DC Comics. Au moins, il y a la normalité de Yen Press. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Jesse James « sous attaque pour avoir vendu des bandes dessinées » Yen Press annonce ses sollicitations pour les mangas et les romans légers de mai 2020 Evangelion active le mode bête avec la nouvelle statue Infinity Studio Les éditeurs de bandes dessinées aveuglés par DC Comics Distribution Punchline Cendrillon obtient une nouvelle statue de la collection J. Scott Campbell Batman McFarlane Toys Figure obtient une variante classique spéciale Exclusif: les secrets du pirate de la WWE Smackdown révélés Les titres de l’épisode de la saison 2 de la Umbrella Academy alimentent nos spéculations Le compositeur éternel de DOOM Mick Gordon est en colère contre Bethesda Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 »

Tom King et Nue Bane, il y a un an

Le passé est un pays étranger, ils font les choses différemment là-bas. Les obsessions d’il y a un an voient, si étranges pour les habitants de l’apocalypse pandémique.

Tom King explique pourquoi Bane aime se mettre nu, promet plus de nu Nouvelles identités pour Captain America, Captain Marvel et Thor dans Avengers Endgame Tie-In pour FCBD 2019 (Spoilers) Que se passe-t-il avec Doomsday Clock Hardcover? La première image de la nouvelle Selina Kyle de Gotham Finale est étrange Comic Store In Your Future – 17 Hot Comics en ce moment

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Fête de pyjama de bandes dessinées – Vente de romans graphiques en direct, Infinity Flux, Chattanooga, Tennessee, de 19 h à 20 h 30 HE

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles en direct sur Ultimate Comics, de 15 h à 17 h 15 HE

Cours de dessin avec Dustin Evans de Neymar Jr. Comics / 15h-15h HE

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Elaine Lee, écrivain / coloriste de Starstruck bandes dessinées, ainsi que Ragman, Saint Sinner, Indiana Jones, BrainBanx

écrivain / coloriste de Starstruck bandes dessinées, ainsi que Ragman, Saint Sinner, Indiana Jones, BrainBanx Yanick Paquette, de Wonder Woman, Swamp Thing et Homme chauve-souris

de Wonder Woman, Swamp Thing et Homme chauve-souris Dirk Wood de IDW Publishing

de IDW Publishing Jeremy Clark de Grimm Fairy Tales

de Grimm Fairy Tales Journaliste de bande dessinée, Paul Miranda

Dave Land, Éditeur Dark Horse

Éditeur Dark Horse Santi Guillen de Webcomic Mind Palace

de Webcomic Mind Palace Don Mathias, de bande dessinée Peanizles

Intéressé par les changements de distributeurs de DC Comics, les pensées de Jesse James, Yen Press continuant de continuer, Bane nu, l'anniversaire de Yanick Paquette ou autre chose?

