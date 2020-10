Jeremy Corbyn pourrait être expulsé du parti, dit Keir Starmer

Jeremy Corbyn pourrait être définitivement expulsé du parti travailliste, a déclaré Sir Keir Starmer alors que la gauche du parti se ralliait autour de l’ancien chef.Des personnalités, dont l’ancien chancelier fantôme, John McDonnell et le secrétaire général de l’Unite, Len McCluskey, ont appelé au calme et à l’unité. après la suspension de M. Corbyn à la suite du rapport sur l’antisémitisme de la commission pour l’égalité, mais les appels à la réintégration de M. Corbyn s’accéléraient, le groupe de campagne de base Momentum organisant un rassemblement I Stand With Corbyn à Londres. M. Corbyn a été suspendu jeudi après avoir entièrement refusé d’accepter les conclusions du rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et affirmé que les allégations d’antisémitisme dans le travail avaient été «dramatiquement exagérées pour des raisons politiques» .Expulsion «Je ne veux pas une guerre civile au sein du Parti travailliste. Je veux unir le parti », a déclaré Keir Starmer (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Lors d’une série d’entretiens, Sir Keir a déclaré qu’il n’était pas responsable des procédures disciplinaires auxquelles M. Corbyn était confronté, mais a ajouté que celles-ci pourraient inclure l’expulsion. Radio 4’s Today: «Je ne veux pas de guerre civile au sein du Parti travailliste. Je veux unir le parti. Mais je ne vais pas revenir sur mon engagement à éradiquer l’antisémitisme. »Sir Keir a également affirmé que M. Corbyn et son équipe« savaient exactement »que toute suggestion que le problème avait été exagéré pouvait conduire à l’expulsion. profondément déçu par cette réponse de Jeremy Corbyn hier, notamment parce que je lui ai parlé la veille du rapport pour lui expliquer comment je comptais y faire face », a déclaré Sir Keir. Lire la suite Antisémitisme ouvrier: principales conclusions du rapport de l’EHRC sur l’ingérence politique et le «harcèlement illégal» M. McDonnell, qui était le chancelier fantôme de M. Corbyn, a tweeté: «Keir Starmer ce matin a dit à juste titre qu’il ne voulait pas d’une guerre civile en le Parti travailliste. «Soyons clairs. Personne ne le fait, mais il semble que nous dérivions vers un enfer de querelle sur l’utilisation du langage, les erreurs d’interprétation, suivies de réactions excessives. Eh bien voilà. Mon conseil est qu’avec un peu d’explication sur ce que signifient les différentes déclarations, nous pourrions tous nous épargner beaucoup de chagrin inutile et continuer à lutter contre Covid et les suppressions d’emplois. »« Grave injustice »À la suite de la suspension, l’Unite Le patron du syndicat, M. McCluskey, a averti que cette décision était «un acte d’injustice grave qui, s’il n’est pas inversé, créera le chaos au sein du parti et, ce faisant, compromettra les chances du Labour de remporter les élections générales. Un parti divisé sera voué à la défaite. »Mais M. McCluskey a pris un ton plus conciliant, affirmant que c’était« l’heure du calme »et a dit à ses membres du syndicat de rester dans le Parti travailliste alors qu’ils tentaient de résoudre les« injustes » Il a déclaré à Sky News: «Nous avons besoin que le parti soit uni. Les travailleurs ont besoin de nous, ont besoin d’un gouvernement travailliste. Alors restez dans le parti et j’espère que nous pourrons passer à travers cela assez rapidement à la satisfaction de tout le monde. »Le groupe de campagne Momentum a appelé la décision de suspendre M. Corbyn du parti travailliste une« attaque nue à gauche ». Sondage YouGov – Les cotes travaillistes baissent L’image du Labour aux yeux des électeurs a décliné depuis la publication du rapport sur l’antisémitisme malgré un large soutien à la suspension de Jeremy Corbyn, écrit Hugo Gye. Un sondage YouGov publié a révélé que la préférence générale du parti était tombée de -11 à -23 la semaine dernière. Les évaluations personnelles de Sir Keir Starmer sont également tombées en territoire négatif. Mais 58% des électeurs pensent que le parti a eu raison de suspendre M. Corbyn pour sa réponse au rapport de l’EHRC, avec seulement 13% en désaccord. Parmi ceux qui ont voté pour les travaillistes aux élections générales de l’année dernière, 41% ont soutenu la décision et 33% s’y sont opposés. Une enquête distincte d’Ipsos MORI menée cette semaine a donné aux travaillistes une avance de cinq points sur les conservateurs en matière d’intention de vote.

