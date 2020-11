Jeremy Corbyn plaide pour le retour des travaillistes avec une déclaration affirmant que les préoccupations en matière d’antisémitisme ne sont pas «  surestimées  »

Jeremy Corbyn a publié une nouvelle déclaration tentant de clarifier sa réponse au rapport de l’EHRC sur l’antisémitisme travailliste, trois semaines après sa suspension du parti. L’ancien dirigeant, qui a démissionné en avril de cette année, a rapidement fait retirer le whip et gelé ses membres après avoir allégué que les médias avaient exagéré l’ampleur du problème au sein du parti. Parti travailliste, le député d’Islington North pourrait revenir dans les rangs du parti dès aujourd’hui. Le comité exécutif national du parti se réunira à partir de 13 heures pour examiner l’affaire.Keir Starmer, son remplaçant à la tête du Labour, a prononcé la suspension le jour où l’EHRC a publié son enquête sur la réponse du parti à l’antisémitisme dans ses rangs. a souligné les multiples échecs et même les efforts du bureau du dirigeant pour intervenir dans des cas spécifiques, mais bien que M. Corbyn ait déclaré à l’époque qu’il avait admis qu’il y avait eu certains échecs, il semblait également essayer de détourner l’attention vers une réponse hostile des médias à son leadership en général.Sir Keir Starmer a accepté les recommandations de l’EHRC dans leur intégralité – et a suspendu Jeremy Corbyn pour avoir affirmé que le problème était exagéré (Photo: Getty) Sa suspension a élargi la scission entre M. son discours de direction, et les restes de la gauche Corbynite dans le parti parlementaire, dont beaucoup ont profondément en désaccord avec sa position sur je La nouvelle déclaration semble être une tentative de combler ce fossé, permettant potentiellement à M. Starmer de permettre à l’homme qui a représenté Islington North en tant que député travailliste depuis 1983 pour revenir au bercail. Il a été publié à l’origine pour l’enquête travailliste sur son comportement, avant une audience plus tard dans la journée: «Nous ne devons jamais tolérer l’antisémitisme ou minimiser les inquiétudes à ce sujet. Et ce n’était pas mon intention dans tout ce que j’ai dit cette semaine », a déclaré M. Corbyn. Ni exagéré ni exagéré, sans excuses explicites, il a déclaré qu’il« regrettait (s) la douleur »causée à la communauté juive par la situation et soutient L’acceptation intégrale des recommandations de la CEDH par M. Starmer. «Pour être clair, les préoccupations concernant l’antisémitisme ne sont ni« exagérées »ni« surestimées »», a-t-il ajouté. «Le point que je souhaitais souligner était que la grande majorité des membres du Parti travailliste étaient et restent des antiracistes engagés profondément opposés à l’antisémitisme.» Cette décision pourrait suffire à ramener M. Corbyn en conformité avec les exigences du parti. nouvelle direction ». M. Starmer, dans sa réponse initiale au rapport de l’EHRC, a résisté à la pression pour dire qu’il suspendrait son prédécesseur pendant les questions des médias, ne le faisant qu’en réaction à la propre réponse de M. Corbyn, mais des groupes qui ont souligné son comportement dans le contexte de Les allégations d’antisémitisme du travail dans le passé ne sont pas convaincues. Lire la suite Keir Starmer prend ses distances avec les années Corbyn, mais les conservateurs continueront à pousser le leader travailliste «Il s’agit d’une tentative désespérée de faire lever sa suspension et révèle qu’il croit toujours que les suspensions sont quelque chose qui se produit sur le caprice du leader car il pendant son mandat, et non à la suite d’une procédure régulière », a déclaré Gideon Falter, directeur général de la Campagne contre l’antisémitisme, ajoutant que la réintégration si rapide de l’ancien dirigeant travailliste mettrait au sérieux l’actuel parti efforts pour réprimer l’antisémitisme en question. Des députés fidèles à M. Corbyn se sont organisés pour demander sa réintégration. Diane Abbott a exhorté les partisans à signer une pétition à la suite de la suspension, tandis que John McDonnell a exhorté les deux parties à se retirer d’une possible «guerre civile» au sein du parti qui ne s’est pas pleinement matérialisée «Mon conseil est que, avec un peu d’explication au-delà de ce que signifiaient diverses déclarations, nous pourrions tous nous épargner beaucoup de chagrins inutiles et continuer à lutter contre Covid et les suppressions d’emplois », a-t-il déclaré. ‘adhésion et quatre ans et demi en tant que chef du parti. Le jour où j’ai été suspendu, j’ai donné une interview diffusée pour clarifier ce que j’avais dit en réponse au rapport de l’EHRC, et j’ai également fait une déclaration au parti pour dissiper toute confusion sur ce que j’avais voulu dire, comme suit: La publication de le rapport de l’EHRC aurait dû être un moment pour le parti travailliste de se rassembler dans une détermination à remédier aux lacunes du passé et à travailler ensemble pour éradiquer l’antisémitisme dans nos propres rangs et dans la société au sens large. Nous ne devons jamais tolérer l’antisémitisme ni minimiser les inquiétudes à son sujet. Et ce n’était pas mon intention dans tout ce que j’ai dit cette semaine. Je regrette la douleur que ce problème a causée à la communauté juive et je ne souhaite rien faire qui puisse l’exacerber ou la prolonger. Pour être clair, les préoccupations concernant l’antisémitisme ne sont ni «exagérées» ni «surestimées». Le point que je souhaitais souligner était que la grande majorité des membres du Parti travailliste étaient et restent des antiracistes engagés profondément opposés à l’antisémitisme. Je soutiens pleinement la décision de Keir Starmer d’accepter toutes les recommandations de la CEDH dans leur intégralité et, conformément à mes propres convictions de toute une vie, ferai ce que je peux pour aider le Parti à avancer, uni contre l’antisémitisme qui a été à l’origine de tant d’histoires. les plus grands crimes contre l’humanité. «Je suis reconnaissant aux milliers de membres du parti travailliste, de syndicalistes et de sympathisants en Grande-Bretagne et dans le monde, qui ont offert leur solidarité. J’espère que cette question sera réglée le plus rapidement possible, afin que le parti puisse travailler ensemble pour éradiquer l’antisémitisme et s’unir pour s’opposer et vaincre ce gouvernement conservateur profondément dommageable.

Axess Industries Station murale avec flacons pour les yeux et le corps Composition Solution ... Station murale de 1 ou 2 flacons pour laver les yeux ou le corps en cas de contamination. - Le flacon de solution saline stérile de chlorure de sodium (0.9%) convient tout particulièrement au rinçage des yeux contaminés par des corps étrangers tels que les pouss...

Axess Industries Station murale avec flacons pour les yeux et le corps Composition Solution ... Station murale de 1 ou 2 flacons pour laver les yeux ou le corps en cas de contamination. - Le flacon de solution saline stérile de chlorure de sodium (0.9%) convient tout particulièrement au rinçage des yeux contaminés par des corps étrangers tels que les pouss...

Axess Industries Station murale avec flacons pour les yeux et le corps Composition Solution ... Station murale de 1 ou 2 flacons pour laver les yeux ou le corps en cas de contamination. - Le flacon de solution saline stérile de chlorure de sodium (0.9%) convient tout particulièrement au rinçage des yeux contaminés par des corps étrangers tels que les pouss...

Axess Industries Station murale avec flacons pour les yeux et le corps Composition Solution ... Station murale de 1 ou 2 flacons pour laver les yeux ou le corps en cas de contamination. - Le flacon de solution saline stérile de chlorure de sodium (0.9%) convient tout particulièrement au rinçage des yeux contaminés par des corps étrangers tels que les pouss...

Les essentiels Le Rubis des Bois - Les Essentiels- Genre : 10 ml Les e-liquides Les Essentiels sont fabriqués en France ! Le eliquide Le Rubis des Bois de la gamme Les Essentiels de Liquidarom est une savoureuse recette aux baies sauvages fraîchement cueillies. Un délice fruité aux saveurs inégalables proposé par Les Essentiels. Les e-liquides Les Esssentiels sont proposés

Les essentiels Le Rubis des Bois 50ml - Les Essentiels- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides Les Essentiels sont fabriqués en France ! Le eliquide Le Rubis des Bois de la gamme Les Essentiels de Liquidarom est une savoureuse recette aux baies sauvages fraîchement cueillies. Un délice fruité aux saveurs inégalables proposé par Les Essentiels. Les e-liquides Les Esssentiels sont proposés