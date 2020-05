JEREMY ATKINS quitte POLARITY / ONI / LION FORGE

Jeremy Atkins sur XRAY.fm Crédit: XRAY.fm



Jeremy Atkins a annoncé qu’il quittait son poste de chef des communications d’entreprise pour la polarité, la société mère d’Oni Press, Lion Forge et Magnetic Press.

« Demain marque ma dernière journée officielle à Lion Forge / Oni Press, alors que je passe à la prochaine aventure dans cette petite industrie loufoque dont j’ai le privilège de faire partie depuis plus de 16 ans », a écrit Atkins sur Facebook. «Je suis extrêmement fier du travail que j’ai accompli en mon temps de pigiste à employé pour concrétiser la vision de David Steward II, et j’ai eu l’honneur de l’étendre à une petite partie de l’histoire de près de 25 ans de l’entreprise Joe Nozemack. co-fondé, et continue avec James Lucas Jones et Charlie Chu.

« Il y a trop de gens passés et présents pour appeler ici, mais ce fut un plaisir et un privilège de travailler avec chacun d’entre vous », a poursuivi Atkins. « Des nouvelles de ce que je vais faire la prochaine fois très bientôt. »

Atkins a rejoint l’entreprise à la fin de 2017 en tant que directeur principal des relations avec la clientèle pour Lion Forge et, avec l’acquisition d’Oni Press et la réorganisation en tant que Polarity, est devenu la principale personne responsable des relations avec la société. Il est bien connu pour son passage de 2004 à 2014 en tant que directeur des relations publiques de Dark Horse Comics.

Atkins continuera sa propre firme indépendante P.R. Seen All Over Media, dont la liste de clients comprend Dynamite Entertainment, Heavy Metal Magazine, Insight Editions, Black Mask Studios et 12 Gauge Comics.