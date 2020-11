Jeremih transféré hors de l’USI au milieu de la peur du COVID-19

Le chanteur de R&B Jeremih a été transféré hors de l’unité de soins intensifs, transféré dans une chambre d’hôpital ordinaire et est en passe de se rétablir après avoir été hospitalisé en raison de complications du COVID-19.

«Jeremih a été transféré hors de l’USI. Il passera le reste de son temps de récupération dans une chambre d’hôpital ordinaire. La vraie guérison commence. Merci à tous pour vos prières et vos souhaits continus », a déclaré sa famille dans un communiqué (via Billboard).

CNN a rapporté mercredi que le chanteur de «Birthday Sex» était sous respirateur et avait du mal à respirer, sa famille ayant déclaré précédemment que «le virus avait vicieusement attaqué son corps». Ils ont ajouté que les symptômes du musicien de 33 ans étaient «rares pour un jeune homme de son âge sans conditions sous-jacentes».

« Sa famille aimerait rappeler au monde que COVID-19 est réel et ne doit pas être pris à la légère », ont-ils déclaré dans un communiqué fourni à CNN. «De plus, il est important pour les personnes infectées de se mettre en quarantaine et d’en informer leur famille et leurs amis dès que possible. Il n’y a pas de honte à contracter le COVID-19, et les personnes qui en sont atteintes doivent être responsables et respectueuses des autres.

De retour le 14 novembre, Chance the Rapper a été parmi les premiers à envoyer son soutien à Jeremih lorsque la nouvelle de son état a été annoncée pour la première fois.

«S’il vous plaît, si vous pouvez prendre une seconde pour prier pour mon ami Jeremih, il est comme un frère pour moi et il est malade en ce moment. Je crois en la puissance de guérison de Jésus, alors si vous pouvez pour moi, s’il vous plaît, dites une prière sur lui, ”Chance a écrit.

Jeremih a sorti son premier single « Birthday Sex » en 2009 quand il a signé avec Def Jam Recordings, qui a ensuite conduit à son album éponyme. Son deuxième album, «All About You», comprenait son single à succès «Down on Me», et en 2014, sa chanson «Don’t Tell ‘Em» avec YG était à nouveau en tête des charts. Son troisième album, «Late Nights», est sorti en 2015. Son dernier album de collaboration avec Ty Dolla Sign, intitulé «MihTy», est sorti en 2018.