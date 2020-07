Jenny Slate: 6 choses intéressantes à savoir sur l’étoile de la nuit ensoleillée

Jenny Slate a écrit son livre Little Weirds pour revenir à la personne qu’elle était autrefois

En novembre 2019, Jenny Slate a publié son premier livre de matériel non Marcel intitulé Little Weirds. Pas les mémoires traditionnels, la première tentative de Slates à une collection d’essais et de petites réflexions comprenait des documents assez engageants sur les espoirs, les peurs et les leçons apprises tout au long de sa vie jusqu’à ce point de l’actrice et de l’humoriste. Peu de temps après la sortie du livre, Slate s’est assise avec Sam Jones lors de son émission hors caméra où elle a expliqué qu’elle avait eu l’idée d’écrire le livre après avoir tant cessé de tweeter en raison d’une attaque en ligne au hasard, déclarant: