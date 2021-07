Jennifer Lopez se confie sur sa vie aujourd’hui « J’aime ma vie en ce moment »

Ben Affleck a suscité de nombreuses interrogations à la fin du mois d’avril lorsqu’il a été aperçu devant le domicile de Jennifer Lopez dans un SUV Cadillac blanc, mais une source a déclaré à Page Six qu’ils étaient « juste amis ». Bennifer 2.0 a continué à alimenter les rumeurs en s’envolant pour le Montana en mai pour une escapade romantique où ils ont assisté à une fête et ont pris beaucoup de temps pour les piscines et les jacuzzis. On dirait qu’Affleck a vraiment essayé d’impressionner son ancienne flamme !

Il semble que le couple franchisse une nouvelle étape dans leur relation – ils pourraient emménager ensemble. Selon un rapport de Us Weekly, « Ben et Jen passent presque toutes les nuits ensemble lorsqu’ils ne travaillent pas. Ils prévoient d’emménager ensemble très bientôt ». Il est clair que J-Lo se « sent tellement bien » à propos des choses – et que c’est plus qu’une simple situation d’amitié. Alors continuez à lire pour plus de détails sur ce qu’elle fait de sa vie et avec Affleck aujourd’hui.

Une source a déclaré à People le 7 juillet que « la relation de Bennifer 2.0 est très forte » et que Jennifer Lopez « est plus qu’heureuse ». Selon un rapport d’ET Online, ils semblent tomber de plus en plus amoureux chaque jour ! « J.Lo tombe fort et a certainement refait la même chose avec Ben cette fois-ci. Ben est un gars et fait son propre truc, ce que J.Lo aime. Ils se soutiennent et s’aiment », a déclaré une source au média. .

Lopez est devenue franche avec Edro Darden d’Apple Music 1 (via People) le 12 juillet, où elle a révélé que « le bonheur commence en moi ». « Une fois que j’ai compris cela, les choses arrivent. Il se passe des choses auxquelles vous ne vous attendez jamais », a-t-elle déclaré, faisant apparemment allusion à sa séparation d’Alex Rodriguez et ravivant sa relation avec Ben Affleck. Une fois que vous arrivez au point où vous vous dites : « Ce n’est pas bon pour moi, ou ça ne me fait pas du bien, ou je dois faire un ajustement ici. » Il ne s’agit vraiment de personne d’autre que moi. ‘ Une fois que vous faites cela, les choses commencent à se mettre en place « , a-t-elle poursuivi.

Elle a également discuté avec Zane Lowe d’Apple Music (via People) plus tôt ce mois-ci et a déclaré qu’elle « était arrivée à un point de ma vie où je me sentais vraiment bien toute seule ». « Je vais bien. J’aime ma vie en ce moment. J’aime ce que je fais. J’aime où je suis. » Et c’est!