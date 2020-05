Jennifer Lopez attristée par le report de son mariage

Après une relation de trois ans, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient prévu de se marier cet été. Cependant, en raison de l’épidémie de coronavirus, tous leurs projets, comme ceux du monde entier d’ailleurs, ont été mis en suspens. Pour le Today Show, la chanteuse a révélé qu’elle avait le cœur brisé…

Depuis février 2017, Jennifer Lopez file le parfait amour avec le joueur de baseball Alex Rodriguez. Très vite, le sportif avait fait le choix de passer à l’étape suivante en demandant la main de J-Lo en mars de l’année dernière. Si le couple devait se marier cet été, il semblerait que leur union soit suspendue en raison du coronavirus.

Un mariage prévu se passer en Italie

Lors d’un passage dans l’émission américaine The Today Show, la Bomba Latina a expliqué que personne ne sait quand son mariage aura lieu : « Il n’y a rien de prévu pour le moment. Nous pouvons juste attendre et voir comment ça se passe. Vous savez, c’est décevant ». La star a poursuivi : « Après le Super Bowl et le World of Dance, j’avais prévu de prendre un congé, et c’est ce que nous faisons. Mais en même temps, nous avions prévu beaucoup de choses pour cet été et cette année, mais tout est en suspens pour le moment ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 17 Mai 2020 à 10 :08 PDT

Selon une source qui s’est confiée à la chaine E !, c’était pour eux la solution la plus sensée. Surtout que les deux tourtereaux ont prévu de célébrer leurs noces en Italie, pays gravement touché par l’épidémie de Covid-19.

Alors que son mariage est en suspens, la chanteuse de 50 ans a confié avoir des sentiments mitigés : « J’ai le cœur un peu brisé parce que nous avions de grands projets, mais je pense aussi, vous savez quoi, que Dieu a un plus grand projet et que nous devons juste attendre et voir. Peut-être que ce sera mieux ? Je dois croire que ce sera le cas ».

Quelques jours plus tôt, elle avait expliqué à Ellen DeGeneres durant son très apprécié EllenShow : « Ça me touche… Je ne sais pas notre mariage aura lieu. Il faut être patient comme tout le monde. Nous verrons dans quelques mois ce que nous pouvons faire. » Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont fiancés depuis un an.

Un amour enflammé et inconditionnel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 10 Mars 2020 à 5 :42 PDT

À l’occasion de leur première année de fiançailles, Alex Rodriguez a posé une vraie déclaration d’amour dans les règles de l’art. Sur le compte Instagram de la chanteuse il a écrit : « Chaque jour avec toi est une belle et excitante aventure. Le meilleur est à venir… Je t’aime, mon amour ! Il y a un an, sur une plage des Bahamas… J’étais très nerveuse, plus nerveuse qu’à aucun autre moment de ma carrière, je me suis mise à genoux et je t’ai demandé… Tu as dit oui. Jennifer, chaque moment avec toi est un cadeau. Tu es ma meilleure amie, mon inspiration, une mère incroyable et un modèle pour tout le monde. J’ai tellement de chance d’être avec toi. Merci d’avoir rendu ma vie meilleure. J’ai hâte de me faire d’autres souvenirs avec toi. Je t’aime ».

Lors d’un passage remarqué dans l’émission de Jimmy Fallon, le Late Night Show, Alex Rodriguez a indiqué qu’il ne serait pas contre l’idée d’un mariage organisé à l’improviste. Il a dit cela en connaissance de cause puisque l’ancien athlète professionnel, à l’occasion des 12 ans de sa fille, Ella, a organisé une fête à l’improviste dans un drive ! « Ce qui était génial, c’est qu’on a organisé une fête en drive. Et après, des gens ont suggéré qu’on organise un mariage en drive ». Ce sera moins cher ! ».