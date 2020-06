Jenni ‘JWoww’ Farley vient-elle de confirmer qu’elle a fait avec ‘Jersey Shore: vacances en famille’?

Ce soir est la finale de la saison 3 de Côte du New Jersey: vacances en famille. Les colocataires attirent activement les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, mais Jenni « JWoww » Farley vient de faire allusion à des nouvelles importantes. Est-ce qu’elle en a fini avec le spectacle comme Nicole «Snooki» Polizzi?

Snooki quitte «Jersey Shore»

En décembre dernier, Polizzi a annoncé qu’elle en avait fini avec Jersey Shore sur son podcast, Ça se passe avec Snooki et Joey. Saison 3 de Côte du New Jersey: vacances en famille serait sa dernière, principalement parce que Polizzi n’aimait pas le nouveau récit. «Je ne suis tout simplement pas à l’aise de filmer cette émission avec la direction dans laquelle elle va avec tout le drame», a-t-elle expliqué. « Je veux juste passer à autre chose », a déclaré Polizzi à HelloGiggles. « Je ne suis plus d’humeur à faire ce drame avec Angelina, et je veux juste être heureuse et positive, et filmer des émissions amusantes. Je suis une maman de trois enfants et j’ai 32 ans, donc quand je quitte mes enfants et que je filme une émission, je veux passer un bon moment et ne pas être autour d’une énergie négative. Donc, oui, je ne pense pas que je vais y retourner. »

« Snooki » ne peut pas être fait avec la télévision pour de bon

Outre son désir de passer plus de temps avec ses enfants, Polizzi a une foule d’autres projets sur lesquels elle veut travailler, y compris un autre spectacle. Un concert d’hébergement plait le plus à Polizzi. « Comme un jeu télévisé amusant ou quelque chose comme ça, où je pourrais faire quelque chose d’amusant avec les gens, et ce n’est pas tout pour moi, tu sais? » Polizzi a ajouté dans son interview HelloGiggles. En 2018, elle a accueilli MTV’s Jusqu’où le tatouage est-il loin? – un projet qu’elle a aimé parce que les projecteurs n’étaient pas sur elle. «J’aime avoir cette pause de ne pas toujours être« en marche ».»

Polizzi n’est pas uniquement intéressé par un concert d’hébergement. « J’adorerais refaire quelque chose avec Jenni, juste parce que le tournage Snooki & Jwoww, notre spin-off de Jersey Shore il y a quelque temps, était le spectacle le plus amusant de tous les temps. » Maintenant, il semble que cela soit possible, compte tenu de la dernière annonce de Farley.

Deena Cortese pourrait être fait avec «Jersey Shore»

Compte tenu de tout le drame qui s’est produit lors du mariage d’Angelina Pivarnick, Cortese est peut-être prête à passer de la télé-réalité. Comme ses collègues boulettes de viande, Cortese est une maman avec des aspirations en dehors de Jersey Shore. Sa ligne de vêtements «Maman et moi», Christopher John, devrait lancer la fête des pères 2020. Et compte tenu de la façon dont elle a dit qu’elle «ne tournerait plus jamais avec Angelina», les fans pensent que Cortese pourrait en finir avec le spectacle maintenant plus que jamais. .

Est-ce que «JWoww» est également terminé avec «Jersey Shore: vacances en famille»?

Comme de nombreux fans l’avaient prédit, il semble que Farley se retire de Côte du New Jersey: vacances en famille. Bien qu’une quatrième saison reste à confirmer, il ne semble pas probable que Farley en fasse partie si la série de téléréalité se renouvelle. « Je suis en train de rouler ou de mourir pour vous voir partir », a tweeté Farley concernant la sortie de Polizzi du spectacle. « Si vous avez terminé, j’ai terminé. Il n’y a pas de Jwoww sans mon Snooki. »

Le tweet de Farley est un choc pour Côte du New Jersey: vacances en famille Ventilateurs. Avec autant de colocataires faisant leur sortie, il semble moins probable que le spectacle se poursuive avec une autre saison. Pour l’instant, les fans peuvent se tourner vers les projets parallèles de Pauly DelVecchio et Vinny Guadagnino pour bien rire.