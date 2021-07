Jelena, la femme de Novak Djokovic, se souvient de la fois où le tennisman lui a dit « on peut pas continuer comme ça »

in

Jelena Djokovic, l’épouse de Novak Djokovic, s’est déjà confiée sur les débuts difficiles de leur relation. Novak Djokovic revient aujourd’hui sur le court central pour la demi-finale de Wimbledon 2021. Sa femme, Jelena Djokovic, soutient fermement la star depuis leur première rencontre à l’adolescence.

Jelena et Novak sont des amoureux d’enfance, qui se sont rencontrés pour la première fois alors que la première était encore au lycée. Depuis, le couple s’est marié et a eu deux enfants ensemble, Tara et Stefan. Cependant, les choses n’ont pas toujours été faciles pour les deux amoureux, car ils ont d’abord dû faire face à la distance. Jelena a admis que c’était difficile lorsqu’elle étudiait à l’université alors que Novak faisait ses débuts dans le tennis.

Se mettre ensemble, c’était presque de la science-fiction.

« J’étais une étudiante qui s’en sortait à peine, et lui était un très jeune joueur de tennis qui n’avait pas non plus d’argent à dépenser pour des voyages coûteux. Les avions étaient, à l’époque, quelque chose de tout à fait hors de notre portée. » Cependant, elle a ajouté que cela a atteint un point de rupture lorsqu’elle travaillait dans un bureau à Monte-Carlo.

Elle poursuit : « À un moment donné, Novak m’a dit : ‘Chérie, on ne peut pas continuer comme ça’.

« J’étais confinée au bureau presque tout le temps. Il n’aurait pas été possible pour notre relation de s’épanouir si j’étais restée là-bas. » Heureusement, Jelena a pu contribuer à la création de la Fondation Novak Djokovic, dont elle est aujourd’hui la directrice. L’organisation caritative fait campagne pour aider à fournir aux enfants de Serbie une éducation et des opportunités de développement.

Jelena est également un pilier du circuit ATP et soutient souvent Novak dans les tribunes lors de ses matchs. Le couple est connu pour partager de doux moments sur les médias sociaux, notamment la récente victoire de Novak à Roland Garros.

Pour marquer l’occasion, Jelena a partagé une photo d’eux échangeant un baiser devant ses 139 000 followers.

A côté de cette photo, elle a écrit : « Quel moment de bonheur ! !! Je chéris chaque seconde, combien il s’est donné pour réaliser ce rêve… ». « @rolandgarros est un endroit spécial en effet. X2 »

Novak partage également des moments doux avec sa femme, notamment un récent post du couple devant un magnifique coucher de soleil.

Il a souhaité un joyeux anniversaire à sa femme devant ses 8,6 millions de followers. La star du tennis a écrit : « Joyeux anniversaire, mon amour. Nous sommes heureux et bénis de t’avoir dans nos vies ».