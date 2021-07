Jeffrey Dahmer : tout savoir sur la série Netflix de Ryan Murphy sur le tueur en série cannibale

Ryan Murphy revient sur Netflix avec Monster : The Jeffrey Dahmer Story, une mini-série sur l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l’histoire américaine. Connu pour avoir produit des séries comme American Horror Story, Scream Queens et Ratched, Ryan Murphy n’est pas étranger au tordu et au grotesque – il a même déjà présenté Jeffrey Dahmer comme un personnage dans deux épisodes d’American Horror Story : Hotel.

Ryan Murphy créera la série aux côtés de Ian Brennan, un partenaire créatif de longue date. Le casting de Monster est également familier à Murphy ; comme il travaille souvent avec un répertoire tournant d’acteurs fidèles, il n’est pas surprenant que Murphy ait choisi deux de ses habitués – Evan Peters et Niecy Nash – pour tenir les rôles principaux dans Monster. Janet Mock, qui a déjà collaboré avec Ryan Murphy sur Pose, écrira et réalisera plusieurs épisodes.

Monster n’est qu’un des nombreux projets que Murphy produit actuellement. La saison 10 d’American Horror Story, intitulée Double Feature, est en cours de réalisation, ainsi qu’American Horror Stories, une anthologie dérivée de la série à succès. Murphy travaille également sur un biopic, une autre mini-série, et les saisons de Pose et American Crime Story. Avec autant de projets en cours, les fans de Murphy ont de quoi être impatients dans les années à venir. Voici tout ce que nous savons sur Monster jusqu’à présent.

Casting de Monster : The Jeffrey Dahmer Story

Deadline a été le premier à évoquer la mini-série de Netflix, en décrivant le principe de base de Monster : The Jeffrey Dahmer Story et les parties impliquées dans la production. Jusqu’à présent, quelques acteurs clés de la distribution de Monster ont été annoncés. Evan Peters, un habitué d’American Horror Story, jouera le rôle du titulaire Jeffrey Dahmer. Peters a déjà joué dans huit des neuf saisons d’American Horror Story et a été retenu pour la dixième. Il a également joué dans la série Pose de Murphy. Niecy Nash, qui a joué un rôle dans la série Scream Queens de Murphy, jouera le rôle de Glenda Cleveland, le premier rôle féminin de la série.

Evan Peters, one of Ryan Murphy’s go-to actors, is set as the title character in Monster: The Jeffrey Dahmer Story (EXCLUSIVE) https://t.co/sRpazhiNcC — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 23, 2021

Richard Jenkins (La Forme de l’eau) jouera le rôle du père de Dahmer, Lionel ; Penelope Ann Miller (L’Impasse) jouera le rôle de la mère de Jeffrey Dahmer, Joyce. Shaun J. Brown (Man vs Geek) a été choisi pour jouer le rôle de Tracy Edwards, la dernière personne que Dahmer a tenté d’assassiner et qui a conduit la police au domicile de Dahmer, ce qui a permis son arrestation. Colin Ford (Daybreak) a été choisi pour jouer le rôle d’un personnage nommé Chazz, mais aucune autre information sur son personnage n’a été communiquée.

Détails de l’intrigue de Monster : The Jeffrey Dahmer Story

Entre 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer a assassiné, démembré – et parfois cannibalisé – 17 hommes et garçons dans l’Ohio et le Wisconsin. Surnommé le Cannibale de Milwaukee ou le Monstre de Milwaukee, Jeffrey Dahmer a finalement été inculpé de 16 condamnations à perpétuité en 1992 après que la courageuse évasion d’Edwards ait permis son arrestation. En 1994, Jeffrey Dahmer a été tué par un codétenu.

Selon Deadline, Monster vise à raconter l’histoire de Dahmer principalement à travers les yeux de ses victimes. Au lieu de mettre en avant les détails gores de l’histoire (qui sont généralement fréquents dans les films et séries de Ryan Murphy), la série se concentre davantage sur l’aspect psychologique de l’histoire de Dahmer. La mini-série vise également à mettre en lumière la façon dont la folie meurtrière de Dahmer a pu se poursuivre pendant plus de dix ans – principalement en raison de l’incompétence de la police et du privilège des Blancs – ainsi que la dynamique raciale des victimes de Dahmer, dont beaucoup étaient des personnes de couleur. Tout au long de la série, qui s’étend des années 60 aux années 90, Monster montrera au moins 10 cas où Jeffrey Dahmer a failli être appréhendé mais ne l’a pas été.

Date de sortie de Monster : The Jeffrey Dahmer Story

Actuellement, Monster : The Jeffrey Dahmer Story n’a pas de date de sortie officielle, mais le premier épisode devrait sortir en 2021 sur Netflix.