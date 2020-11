Jeffrey Dahmer: Biographie de Serial Killer du cannibale le plus célèbre d’Amérique

Les gens | 27 novembre 2020

(Getty Images)

Cannibale, tueur, monstre: Jeffrey Dahmer a légitimement mérité sa place parmi certains des tueurs en série les plus vicieux d’Amérique, et ses meurtres ont jeté une lumière oblique sur la double vie des criminels les plus violents du pays. Pour quiconque à l’extérieur, Dahmer était juste un beau raté qui ne pouvait pas garder un emploi. L’alcoolique déprimé a montré une aptitude pour un peu plus que le meurtre, mais tous ceux qui l’ont rencontré et ont survécu ont décrit Dahmer comme un gars affable et terre-à-terre, alors comment est-il passé d’un enfant calme du Midwest à un tueur? Peut-être qu’il n’y a pas eu de transformation. Peut-être que Dahmer attendait toujours de montrer au monde qui il était vraiment.

Jeune Dahmer

Dahmer était un enfant solitaire. Il passait la plupart de son temps à jouer dans un lieu imaginaire qu’il appelait « Terre infinie, « un monde rempli de cadavres qui a duré pour toujours. Il a été fasciné par les animaux morts dès le moment où il a vu son père enlever les os d’animaux sous la maison familiale, se rappelant plus tard la sensation d’une étrange sensation de picotement quand il a entendu les os claquer. un seau. Dahmer appris à blanchir les os de carcasses de rongeurs de son père et retenues sur les os dans un seau, qu’il traitait comme un hochet fait maison. Ne pensant pas que c’était un jouet étrange, sa famille a qualifié le seau d’os avec lequel le jeune Dahmer jouait constamment comme «ses fiddlesticks».

Fiddlesticks à la main, Dahmer a été laissé explorer Infinity Land à sa guise. Son père travaillait constamment et sa mère souffrait de dépression. Lorsque son jeune frère, David, est entré en scène, Dahmer a éprouvé du ressentiment pour l’attention qu’il a reçue et est descendu dans sa propre imagination. Quand fLe docteur Carl Wahlstrom, psychiatre orensique, a étudié Dahmer après son arrestation en 1991, il a constaté qu’en tant que jeune homme, la libido du tueur était «hors norme». Dahmer’s fantasmes sexuels sur les cadavres a pris «environ les deux tiers de sa journée».

Alors qu’il vivait à Bath, dans l’Ohio, adolescent, Dahmer se concentrait sur un jogger qui passait chez lui tous les jours. Isolé et déprimé, Dahmer, 13 ans, ressentait à la fois une attirance pour l’homme et un sentiment d’appartenance sur leur relation unilatérale, alors un jour, il a décidé de passer à l’action. Il attrapé une batte de baseball et s’est caché dans quelques buissons pour attendre que le jogger passe, mais l’homme n’est jamais venu. Dahmer rentra chez lui pour se battre à l’intérieur de la prison de son esprit à la place.

(Lycée Revere / Wikimedia Commons)

Université, militaire et meurtre

L’alcoolisme de Dahmer a viré visiblement hors de contrôle quand il était au lycée, comme il a recouru à claquer sixers dans le parking avant la classe. Il a commencé à boire pour s’automédiquer sa dépression, mais à la vingtaine, il a bu « surmonter son inhibition naturelle« contre le meurtre. Il a commis son premier alors qu’il vivait dans l’Ohio en 1978, trois semaines après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, après avoir choisi un auto-stoppeur nommé Steven Mark Hicks. Dahmer l’a amené chez lui, où les deux jeunes hommes ont bu pendant quelques heures, mais après que Hicks ait décidé de partir, Dahmer l’a matraqué sur la tête avec un 10 livres. haltère avant de l’étrangler. Le lendemain, Dahmer a disséqué le corps de Hicks et a enterré les restes dans son jardin.

Plus tard cette année-là, Dahmer s’inscrivit à son seul semestre d’université à l’Ohio State University, mais s’il suivait des cours, personne ne s’en souviendra. Au lieu de cela, il semblait se spécialiser dans la boisson. Lorsque le père de Dahmer a rendu une visite surprise à son dortoir, il n’a trouvé guère plus que des bouteilles de bière vides. Dahmer a abandonné ses études trois mois après le début du premier semestre et, en janvier suivant, il s’est enrôlé dans l’armée américaine.

Après une formation de médecin spécialiste à Fort Sam Houston à San Antonio, Texas, Dahmer a été stationné à Baumholder, en Allemagne de l’Ouest, où il a servi comme médecin de combat dans le 2e bataillon, 68e régiment blindé, 8e division d’infanterie. Il n’était pas vraiment un soldat, et en 2010, deux hommes en poste avec Dahmer ont déclaré qu’il les avait violées à plusieurs reprises sur une période de 17 mois. Deux ans après son enrôlement, Dahmer a été jugé inapte au service militaire et renvoyé de l’armée.

(Soufre / Wikimedia Commons)

Meurtre chez grand-mère

Sans la mainmise stricte de l’armée, Dahmer a été laissé à lui-même. Sa nature sans gouvernail l’a ramené au Wisconsin, où il a été envoyé vivre avec sa grand-mère, dont la famille espérait pouvoir freiner son alcoolisme et le convaincre de trouver un emploi. Le plan a fonctionné brièvement quand il trouvé du travail en tant que phlébotomiste (ce qui aurait dû être parfait pour lui), mais dans les 10 mois, il était à nouveau au chômage, après avoir dérivé du travail vers la bouteille.

Il n’a pris un autre emploi à long terme qu’en janvier 1985, lorsqu’il a été embauché comme mixeur à la chocolaterie Milwaukee Ambrosia, où il travaillait de 23 h 00 à 7 h 00 six soirs par semaine. C’est à cette époque que Dahmer a commencé à explorer les bains publics du Wisconsin, où il est devenu si frustré par les mouvements de ses partenaires sexuels (littéralement – il était en colère qu’ils bougeaient pendant les rapports sexuels) qu’il a commencé à les droguer avant de les violer. Plutôt que d’appeler les autorités, la direction des bains publics a simplement révoqué son adhésion.

Dahmer vivait toujours avec sa grand-mère le 20 novembre 1987, lorsqu’il loua une chambre à l’hôtel Ambassador à Milwaukee pour une liaison avec Steven Tuomi, un homme de 25 ans d’Ontonagon, Michigan. Dahmer a déclaré qu’il n’avait aucune intention de tuer Tuomi, mais après l’avoir drogué et violé, Dahmer aurait perdu connaissance. Quand il s’est réveillé, Tuomi était noir et bleu, sa poitrine était « écrasée » et il saignait de la bouche. Ce meurtre a déverrouillé quelque chose à Dahmer, bien qu’il maintienne qu’il ne se souvenait pas l’avoir fait. Il a commencé à rechercher des victimes dans des bars gays avant de les droguer et de les étrangler chez sa grand-mère et dans divers hôtels de la région de Milwaukee. Finalement, sa grand-mère lui a demandé de déménager parce qu’elle en avait assez des odeurs nauséabondes émanant de son sous-sol.

(Soufre / Wikimedia Commons)

La conviction ne l’a rendu plus audacieux

Le 26 septembre 1988, Dahmer a été arrêté pour avoir drogué et agressé un garçon de 13 ans après l’avoir attiré dans son appartement sous prétexte de poser nu pour des photos, et en janvier 1989, il a été reconnu coupable d’agression sexuelle au deuxième degré et séduire un enfant à des fins immorales. La condamnation pour le crime n’a eu lieu qu’en mai, et pendant ce temps, Dahmer a continué à tuer des victimes adultes et garder leurs parties du corps comme trophées.

Après avoir tué le mannequin en herbe Anthony Spears, Dahmer a placé le cadavre dans la baignoire de sa grand-mère et écorché le corps avant de pulvériser les os, de les jeter à la poubelle, de conserver la tête et les organes génitaux de Sears dans l’acétone, et de les ranger dans son casier de travail, puis dans son nouvel appartement. à Milwaukee. Peu de temps après le déménagement, il a tué sa sixième victime, Raymon Smith, avant de prendre des photos de son corps, de le mutiler et de préserver son crâne.

Pour avoir drogué et agressé l’adolescent, Dahmer a été condamné à une peine d’un an de prison le jour de la «libération de jour», lui permettant de travailler pendant la journée et de retourner en prison la nuit, et de cinq ans de probation. Après 10 mois, Dahmer a obtenu une libération anticipée, mais plutôt que de simplement retourner à sa routine, il est passé de l’étranglement à la gorge tranchée, saignant ses victimes sur le sol, les plaçant dans sa baignoire et les disposant dans diverses poses avant de démembrer. leurs corps et prélever les organes pour les garder en sécurité.

(Département de police de Milwaukee / Wikimedia Commons)

De justesse

Après le meurtre d’Ernest Miller, âgé de 22 ans, originaire de Chicago, Dahmer a pris une pause de cinq mois, mais au début de 91, il a fait un bond en arrière si fort qu’il a failli se faire prendre. Après avoir attiré un Adolescent laotien nommé Konerak Sinthasomphone dans son appartement, Dahmer a pris les polaroïds du garçon avant de le droguer, de percer un trou dans son crâne et d’injecter de l’acide chlorhydrique dans son lobe frontal pour le garder comme un zombie sexuel.

Étonnamment, cela n’a pas tué le garçon. Le matin du 27 mai 1991, Dahmer est rentré chez lui pour trouver un Sinthasomphone confus assis à l’extérieur, complètement nu et entouré de trois jeunes femmes. Dahmer a tenté de leur éloigner le garçon, mais ils avaient déjà appelé le 9-1-1. Lorsque deux policiers de Milwaukee sont arrivés, Dahmer leur a dit que Sinthasomphone était son petit ami et avait trop bu après une dispute d’amoureux. Malgré le fait que Sinthasomphone ait été visiblement blessé, la police a dit aux trois femmes de cesser de s’immiscer dans une querelle domestique et de laisser Dahmer emmener le garçon à l’intérieur, où il s’est assuré de le tuer.

(Département américain de la justice / Wikimedia Commons)

Enfin attrapé

L’appel rapproché de Dahmer n’a pas ralenti son règne de terreur, mais le 22 juillet 1991, il a glissé. Après avoir offert 100 $ à Tracy Edwards, 32 ans, pour passer du temps dans son appartement et boire de la bière, il a tenté de menotter Edwards et de le poser pour des photos de nu. Edwards se méfiait déjà de Dahmer, après avoir noté les odeurs étranges dans son appartement, alors bAvant que Dahmer ne puisse l’étrangler, Edwards s’est échappé, a signalé deux policiers de Milwaukee et les a conduits à l’appartement de Dahmer.

À l’intérieur, Dahmer a admis seulement avoir menotté Edwards, mais après qu’un officier eut découvert Polaroids de restes humains qui ont été clairement prises dans le même appartement, le gabarit était en place. Dahmer a été emmené au poste de police alors qu’une fouille approfondie de sa cuisine a révélé quatre têtes coupées, sept crânes, deux cœurs humains, des parties d’un muscle du bras, un torse entier et des organes humains entassés dans la glace.

C’était juste la cuisine. Ailleurs dans l’appartement, les enquêteurs ont trouvé deux squelettes entiers, une paire de mains coupées, deux pénis sectionnés et préservés, un cuir chevelu momifié et trois autres torses démembrés se dissolvant dans une solution acide dans un tambour de 57 gallons, ainsi que 74 photos Polaroid détaillant le démembrement des victimes de Dahmer. Il a fallu des jours pour détailler chaque entrée dans le musée de la mort de Dahmer.

(Dual Freq / Wikimedia Commons)

Condamné et tué

Le 23 juillet 1991, Dahmer a raconté toute l’histoire de ses multiples meurtres au détective Patrick Kennedy. Au cours des deux semaines suivantes, Dahmer a été interrogé plusieurs fois pendant 60 heures au total après avoir renoncé à son droit à un avocat, avouant finalement parce qu’il avait « créé cette horreur, et il est logique que je fasse tout pour y mettre fin . » Il a ouvertement admis avoir tué 16 jeunes hommes dans le Wisconsin et Steven Hicks dans l’Ohio. Le 13 janvier 1992, il a plaidé coupable mais insensé à 15 chefs de meurtre.

Au cours de son bref procès, Dahmer a été franc et calme, admettant qu’il était un tueur mais insistant sur le fait que quelque chose n’allait pas en lui. Un médecin a émis l’hypothèse que Dahmer avait tué des hommes parce qu’il voulait tuer la source de ses désirs homosexuels, tandis qu’un autre a soutenu que Dahmer avait peut-être souffert d’un trouble de la personnalité mais n’était pas fou. Dahmer était condamné à la réclusion à perpétuité plus 10 ans pour les deux premiers chefs d’accusation et lemprisonnement ife plus 70 ans sur les 13 autres, la peine minimale obligatoire. Il a été transféré à l’établissement correctionnel de Columbia et placé en isolement cellulaire pendant un an par souci de sécurité physique.

Avec le consentement de Dahmer, il a finalement été transféré dans une unité moins sécurisée et, le 28 novembre 1994, il a été attaqué au travail par les codétenus Jesse Anderson et Christopher Scarver. Ils ont frappé la tête de Dahmer avec une barre de métal de 20 pouces et l’ont laissé mourir par terre, et une heure après sa découverte, il est décédé dans un hôpital local. Après avoir entendu parler de la mort de son fils, Joyce Flint a demandé un journaliste, « Maintenant, tout le monde est-il heureux? Maintenant qu’il est matraqué à mort, est-ce assez bon pour tout le monde? »