Jeff Kaplan donne une mise à jour du développeur Overwatch à domicile

Nous sommes peut-être tous en quarantaine, mais cela n’a pas empêché Blizzard Jeff Kaplan de donner un Overwatch Mise à jour du développeur. Enregistré chez lui avec un iPhone collé sur une boîte en carton, Kaplan s’est assis et nous a donné l’une de ses mises à jour habituelles directement sur l’appareil photo sur le jeu, même si lui et une grande partie du personnel de Blizzard sont assis à la maison. Kaplan nous a donné quelques pépites d’informations et de sagesse sur ce qui se passe actuellement dans le jeu, à commencer par la roue de communication. Si vous n’êtes pas familier avec cela, c’est la roue des choix que vous pouvez tirer pour le dialogue des personnages pour discuter avec les gens pour mettre des slogans spécifiques pour le plaisir ou commander les troupes avec des ordres ou des demandes de personnes. Selon Kaplan, la roue reçoit une mise à jour afin qu’il y ait de nouvelles lignes entrantes pour la roue. Les 32 acteurs vocaux ont enregistré de nouveaux contenus pour leurs roues, vous avez donc une nouvelle variété d’options pour parler avec les gens et faire passer votre message. Espérons que plusieurs d’entre eux seront drôles.

L’autre gros point qui ressort de cette discussion concerne les temps d’attente. Comme vous le savez peut-être en jouant au jeu au cours des derniers mois, il semble que le démarrage d’un jeu devienne plus difficile à faire avec des gens qui plongent et sortent constamment des lobbies ou qui sautent des jeux, ou tout simplement être évités par certains joueurs qui je ne veux pas travailler avec les autres. Selon Kaplan, l’une des choses sur lesquelles ils travaillent est de réduire les délais pour faire la queue pour le match. Vous pouvez découvrir plus de ce qu’il avait à dire sur les changements à venir sur le jeu sur lequel ils travaillent. De plus, vous pouvez plonger dans le PTR et voir certaines des modifications qu’ils ont déjà apportées.

