Jeff Brazier a suivi une thérapie pour «  rejet de l’enfance  »

La star de la télévision Jeff Brazier a admis avoir suivi une thérapie pour «rejet et abandon de l’enfance».

La star de la télévision de 41 ans est en thérapie depuis plus de deux ans alors qu’il tente de surmonter l’impact persistant du temps passé en famille d’accueil pendant son enfance.

Il a expliqué: «J’ai été en psychothérapie pour un processus appelé re-parentalité qui concerne le rejet et l’abandon de l’enfance, vous savez, d’être en famille d’accueil aussi longtemps que j’y suis resté.

«Les deux dernières années et demie ont été absolument vitales pour moi de devenir la meilleure version de moi-même, si vous voulez, la version de moi-même que j’aurais pu être si les circonstances étaient différentes lorsque j’étais plus jeune.

«Je comprends que tout le monde ne peut pas se permettre les différents types de thérapie qui s’offrent à vous, mais si vous êtes assez courageux pour le faire, cela changera votre vie.

Jeff – qui a Bobby, 17 ans, et Freddie, 16 ans, avec feu Jade Goody – a également révélé comment l’apprentissage de son père biologique avait changé sa propre approche de la parentalité.

Il a déclaré sur ‘Dave Berry’s Dadpod’: « J’ai pris conscience de son existence et du fait que j’avais un vrai père que je n’avais pas encore rencontré, probablement quatre ans après l’événement (de son décès), parce que ma mère et beau-père s’était séparé, nous avions dû nous enfuir dans un institut pour femmes et nous avions été relogés dans un petit village appelé Tiptree, où j’ai terminé les deux dernières années de mes études supérieures.

«Ma mère m’a fait asseoir et m’a demandé si j’aimerais rencontrer mon vrai nan et mon grand-père… Ça ne me dérangeait pas d’entendre toutes les histoires. Je n’avais pas envie, ce n’était pas un réel sentiment de rejet et d’abandon.

« Pour être honnête, j’avais en quelque sorte vécu un peu de cela en étant en famille d’accueil pendant quelques années alors que j’étais vraiment jeune. Je suppose que je n’étais pas intéressé par la négativité. »

Jeff pense également que la situation l’a rendu plus reconnaissant envers ses propres enfants.

La star de la télévision – dont la mère n’avait que 15 ans quand il est né – a déclaré: « Tous les parents aiment leurs enfants, vous savez, mais je les apprécie vraiment, vraiment parce que j’apprécie de pouvoir avoir une relation avec eux que je suppose que j’aurais vraiment adoré avoir eu avec mon père biologique. «

