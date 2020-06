Jeep Renegade espionné en Inde; Lancement prochain? Pas vraiment!

La Jeep Renegade a récemment été espionnée en Inde, mais elle n’est pas vraiment destinée à l’Inde. Jeep pourrait utiliser le Renegade comme banc d’essai pour leur prochain SUV sous-compact.

Il était prévu depuis longtemps que Jeep lancerait le SUV Renegade en Inde et il a été repéré très récemment en Inde à Udipi (Karnataka) sur la route Goa-Mangalore. Cette Jeep Renegade portait même une plaque d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation du Maharashtra. Bien que la mule d’essai ait été fortement camouflée, il n’y a pas de confusion avec une autre voiture car la calandre Jeep à sept lamelles et la silhouette carrée étaient facilement identifiables.

La Jeep Renegade a été repérée lors d’essais en Inde.

Cependant, nous avons récemment divulgué les plans de Jeep pour l’Inde et bien qu’il y ait de nombreux nouveaux VUS en préparation, le Renegade n’en fait pas partie. Jeep prépare en effet un SUV sous-compact pour l’Inde et, selon toute vraisemblance, ce nouveau SUV sera conçu sur le modèle du Renegade. Mais alors que fait le Renegade ici en Inde? Eh bien, la société pourrait tester divers aspects de ce SUV à venir, comme la configuration de la suspension et le moteur, en utilisant le Renegade uniquement comme banc d’essai.

Il n’est utilisé que comme banc d’essai et ne vient pas en Inde.

Ce nouveau SUV Jeep de moins de 4 m sera le produit le plus abordable de la marque en Inde et sera particulièrement important pour un marché comme le nôtre. Elle s’appelle en interne la Jeep 526 mais elle n’a pas encore vu le jour. Ce nouveau SUV compact sera d’abord vu portant un badge Fiat pour le marché sud-américain – ce modèle a déjà commencé sa phase initiale d’essais sur route. Ensuite, il y aura un dérivé Jeep de la même chose avec une vraie position Jeep et un système 4×4 approprié.

Jeep dit que ce SUV comportera un système 4×4 similaire à celui de la Fiat Panda. Il aura une position verticale et sera une «vraie Jeep» selon des sources. Ce sera ensuite le premier SUV de moins de 4 m avec un système 4 roues motrices dans le segment. Cependant, cela est encore dans un certain temps et ses débuts mondiaux sont attendus en 2022. Mais pour 2021, Jeep a déclaré qu’il y avait deux autres produits «emblématiques», dont l’un que nous attendons est la prochaine génération de Grand Cherokee. Le Grand Cherokee de génération actuelle existe depuis un certain temps et il a vraiment besoin d’une mise à jour maintenant.

Il est également trop tôt pour commenter ce qui pourrait se trouver sous le capot de ce futur SUV de moins de 4 m. Cependant, nous nous attendons à ce que Jeep plonk dans un moteur à essence de 1,4 L sous le capot de ce SUV. Il se passe certainement beaucoup de choses chez Jeep et il y a beaucoup de raisons d’être excité. En dehors de ce SUV sous-compact, Jeep a également le boussole facelifted et un nouveau SUV à trois rangées basé sur la plate-forme Compass prévue pour l’Inde.

