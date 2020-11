Jeannie Mai va bien après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence

2020-11-13 07:00:06

Le fiancé de Jeannie Mai, Jeezy, a fait le point sur l’état de son partenaire après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence la semaine dernière.

La fiancée de Jeannie Mai, Jeezy, dit qu’elle va « bien » après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une épiglottite.

La présentatrice de télévision a dû quitter « Dancing with the Stars » la semaine dernière en raison de son admission à l’hôpital pour l’opération, après avoir été diagnostiquée avec une maladie potentiellement mortelle qui peut provoquer un gonflement et bloquer la circulation de l’air vers les poumons.

Le partenaire de l’hôte «Real» est apparu dans l’émission jeudi (12.11.20) pour faire le point sur son rétablissement et a également rappelé le moment effrayant où elle «ne pouvait plus respirer».

Il a dit: «Je vous remercie tous de vos prières et de votre soutien.

«Elle va bien; elle mange tout dans la maison. Mais elle va vraiment bien.

Détaillant exactement ce qui s’est passé, il a déclaré: «Elle a commencé à tomber malade. Elle a eu des problèmes de gorge et nous l’avons emmenée chez le médecin et ils lui ont donné une injection de stéroïdes et tout allait bien.

«C’est arrivé à nouveau, et j’ai juste commencé à remarquer qu’elle avait des problèmes de respiration. Elle s’est réveillée un matin et s’est levée avant moi et je me suis levé et suis allé derrière elle, et je l’ai vue, et elle ne pouvait plus respirer. Je l’ai attrapée immédiatement, je l’ai emmenée aux urgences… ils ont trouvé quelque chose, mais ils ne savaient pas.

Jeezy a ajouté: « Nous sommes donc allés voir un autre médecin … Le médecin l’a immédiatement regardée et lui a dit: ‘Vous avez terminé » Dancing with the Stars « ; vous avez terminé. Cela met la vie en danger et si vous ne le faites pas’ Si vous ne le faites pas maintenant, vous pourriez peut-être perdre la vie. »

Jeannie a été avertie que sa gorge se serait « fermée » si elle n’avait pas subi l’opération qui lui a sauvé la vie.

Peu de temps après son opération, elle a écrit sur Instagram: « Je n’imaginerais jamais avoir à écrire cela, mais je l’ai fait en toute sécurité après ma chirurgie d’urgence. Je serai à jamais reconnaissante au Dr Nasseri qui a identifié mon état potentiellement mortel. Ce qui a tout simplement commencé comme un mal de gorge était à mon insu devenu une infection dangereuse qui a déjà fermé au moins 60% de mes voies respiratoires et a entraîné un abcès de la gorge qui s’est propagé en 3 jours. (Sic) »

La star de 41 ans était « dévastée » d’avoir dû quitter le concours de danse tôt.

Elle a ajouté: « Bien que je sois reconnaissante de me remettre en toute sécurité, je ne peux pas mentir … Je suis dévastée par le fait que mon voyage avec #DWTS se terminera de cette façon. Danser sur ce spectacle a été l’aventure la plus exaltante. Je J’ai gagné à la fois de belles amitiés et des supporters aimants. Pour mon partenaire, @Brandonarmstrong, je suis désolé que vous ne puissiez plus vous moquer de mes mouvements pendant que je partage les joyaux de ma vie sur la façon d’être un adulte. Je t’aime tellement beaucoup de p’tit frère, et chérirons TOUJOURS les souvenirs que nous avons faits !!! Et plus de bonnes nouvelles? Mes pouces fonctionnent toujours, donc je peux répartir mes 20 votes sur ces 8 équipes de superstar finales !!! S’il vous plaît tout le monde, CE SOIR surveillez votre favori Un couple #DWTS le tue dans la salle de bal parce que #TeamDreamofJeannie, nous devons partager notre amour et VOTER !!! (sic) «

