Jeannie Mai reviendra pour la finale de «Dancing With the Stars» de lundi après avoir été forcée de se retirer du spectacle début novembre après avoir été hospitalisée et diagnostiquée avec une épiglottite, confirment ses représentants à TheWrap exclusivement.

L’épiglottite est une maladie potentiellement mortelle où le tissu protégeant la trachée s’enflamme. Mai a appris que 60% de ses voies respiratoires s’étaient fermées et qu’elle avait développé un abcès de la gorge dangereux.

«Cela m’attriste de ne pas pouvoir continuer la compétition sur DWTS. Mes médecins ont découvert un problème de santé avec ma gorge qui nécessite une attention immédiate et une intervention chirurgicale », a écrit Mai dans un communiqué à l’époque. Elle a subi avec succès une intervention chirurgicale d’urgence pour son état et se repose à la maison depuis deux semaines – sans parler.

Jeudi, Mai a fait une apparition surprise à son travail de jour, le talk-show syndiqué «The Real».

Elle a partagé des messages avec ses coanimateurs Loni Love, Adrienne Bailon et Garcelle Beauvais sur des panneaux manuscrits, ala «Love Actually».

«Jeannie, savez-vous quand vous serez de retour dans votre fauteuil pour nous rejoindre à nouveau?» Demanda Beauvais.

«J’ai le droit de revenir la semaine prochaine et j’ai hâte !!» A écrit Mai. «J’ai reposé ma voix et mon corps alors je suis prêt !!»

Mai et son partenaire professionnel Brandon Armstrong apparaîtront sur «DWTS» lundi soir, lorsque le trophée de la boule à facettes sera remis à l’un de ces quatre couples: l’ancienne «Bachelorette» Kaitlyn Bristowe et le pro Artem Chigvintsev, star de «One Day at A Time» Justina Machado et la pro Sasha Farber, la rappeuse Nelly et la pro Daniella Karagach, et «Catfish» accueillent Nev Schulman et la pro Jenna Johson. On ne sait pas si elle participera à une danse.

«Dancing with the Stars» est diffusé sur ABC les lundis à 20 h HE.