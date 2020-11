Jeannie Mai «  récupère en toute sécurité  » après une chirurgie d’urgence

2020-11-03 07:00:11

La présentatrice de télévision Jeannie Mai se remet après avoir réussi à sortir « en toute sécurité » de son opération d’urgence, mais la star de 41 ans est toujours « dévastée », elle a dû terminer son temps sur « Dancing with the Stars ».

Jeannie Mai «se rétablit en toute sécurité» après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence.

La présentatrice de télévision a dû quitter « Dancing with the Stars » cette semaine en raison de son admission à l’hôpital pour l’opération, après avoir reçu un diagnostic d’épiglotte – une maladie potentiellement mortelle qui peut provoquer un gonflement et bloquer le flux d’air vers les poumons – et elle est reconnaissante à son chirurgien après le succès de l’opération.

Dans une légende jointe à une photo de Jeannie allongée dans son lit d’hôpital, elle a écrit sur Instagram: « Je n’imaginerais jamais avoir à écrire cela, mais je l’ai fait en toute sécurité après mon opération d’urgence. Je serai à jamais reconnaissante au Dr. Nasseri qui a identifié mon état potentiellement mortel. Ce qui a simplement commencé comme un mal de gorge était devenu à mon insu une infection dangereuse qui a déjà fermé au moins 60% de mes voies respiratoires et a entraîné un abcès de la gorge qui s’est propagé en 3 jours. (sic) »

Alors que la star de 41 ans est heureuse d’être en voie de guérison après être passée sous le bistouri, elle se sent « dévastée » que son temps dans le spectacle de danse soit terminé.

Elle a ajouté: « Bien que je sois reconnaissante de me remettre en toute sécurité, je ne peux pas mentir … Je suis dévastée par le fait que mon voyage avec #DWTS se terminera de cette façon. Danser sur ce spectacle a été l’aventure la plus exaltante. Je J’ai gagné à la fois de belles amitiés et des supporters aimants. Pour mon partenaire, @Brandonarmstrong, je suis désolé que vous ne puissiez plus vous moquer de mes mouvements pendant que je partage les joyaux de ma vie sur la façon d’être un adulte. beaucoup de p’tit frère, et chérirons TOUJOURS les souvenirs que nous avons créés !!! Et plus de bonnes nouvelles? Mes pouces fonctionnent toujours, donc je peux répartir mes 20 votes sur ces 8 équipes de superstar finales !!! S’il vous plaît tout le monde, CE SOIR, surveillez votre favori Un couple #DWTS le tue dans la salle de bal parce que #TeamDreamofJeannie, nous devons partager notre amour et VOTER !!!

#TeamReachForTheSkai

#TeamSellingIt

#TeamLOCOmotion

#TeamBriJo

#TeamWillYouAcceptThisDance

#TeamPrettyMessedUp

#TeamBeNeevers

#TeamDaNelly LEGGGGGO (sic) »

Brandon Armstrong, partenaire professionnel de Jeannie, a écrit: « Écoutez ici mon petit Gus Gus! Il n’y a pas d’autre chèvre évanouie avec laquelle j’aurais préféré avoir cette expérience! (Sic) »

« Dancing with the Stars » a déclaré dans un communiqué: « Jeannie nous a inspiré, avec des millions de fans, par son énergie et son dévouement. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide. »

L’épisode de l’émission de lundi (02.11.20) devait comporter une double élimination, mais un seul couple, Chrishell Stause de Selling Sunset et son partenaire professionnel Gleb Savchenko, ont été éliminés.

Mots clés: Jeannie Mai Retour au flux