Jeannie Mai quitte Dancing With the Stars après une crise de santé

2020-11-02 16:00:14

Jeannie Mai s’est retirée de «Dancing With the Stars» après avoir été hospitalisée pour une épiglotte à la gorge.

Jeannie Mai a été forcée de quitter «Dancing With the Stars» après avoir été admise à l’hôpital.

Le présentateur de télévision âgé de 41 ans a quitté l’émission après avoir reçu un diagnostic d’épiglotte, une maladie potentiellement mortelle qui peut provoquer un gonflement et bloquer la circulation de l’air vers les poumons.

Jeannie a déclaré dans une déclaration sur «Good Morning America»: «Mes médecins ont découvert un problème de santé avec ma gorge qui nécessite une attention immédiate et une intervention chirurgicale.

« Je suis navré que mon voyage ‘DWTS’ se termine ici. »

Le co-animateur de « The Real » a ajouté: « Je me suis poussé à de nouvelles limites physiquement et mentalement, et je suis tellement fier du chemin que nous avons parcouru. »

Jeannie et son partenaire professionnel Brandon Armstrong étaient devenus les favoris des fans lors de la 29e saison de la série de danse et Brandon a déclaré qu’il était « dévasté » d’avoir dû quitter la compétition.

Dans un message vidéo, il a déclaré: « Les gars, nous sommes dévastés par la nouvelle que nous allons devoir interrompre cette saison.

« Mais la santé de Jeannie passe avant tout. Merci à tous les fans qui nous ont aidés à aller aussi loin et nous prions pour un prompt rétablissement de Jeannie. »

L’épisode de l’émission de lundi (02.11.20) devait comporter une double élimination, mais maintenant, un seul couple partira après la sortie de Jeannie.

« Dancing With the Stars » a ajouté dans un communiqué: « Jeannie nous a inspiré, avec des millions de fans, par son énergie et son dévouement. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide.

« Puisque Jeannie a dû se retirer de la compétition, l’émission de ce soir mettra en vedette les huit couples restants et une seule élimination. »

