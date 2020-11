Jeanise Jones de Borat 2 jouera un ange dans un nouveau film comique

J’ai parlé à Jeanise Jones cette semaine, star involontaire de Borat 2, qui est apparue dans son rôle de baby-sitter et, parmi tous les membres du public pressés d’apparaître dans le film, sans le vouloir, elle a brillé comme la seule à dire la vérité, à ne pas se plier aux préjugés et à affronter le fanatisme de Borat. Dans toute l’histoire de Sacha Baron CohenC’est schtick, c’est essentiellement Jeanise Jones, et le regretté très honorable Tony Benn MP. C’est ça. J’espère interviewer Jeanise à propos de son expérience, mais avant que j’aie une chance, elle fait les dernières nouvelles. Quand un écrivain de ma connaissance entre en contact pour me dire qu’elle travaille avec elle.

Les lecteurs de longue date de Bleeding Cool peuvent reconnaître Jane Bussman. Ancien écrivain pour Parc du Sud et Œil en laiton, elle a créé la première sitcom web, Junkies, et a écrit l’étonnant drame de la vraie vie, La pire date de tous les temps – qui est un titre terrible mais merveilleux pour un livre que je recommande régulièrement à tout le monde de lire, quoi qu’il arrive, et qui l’a vue invitée à prendre la parole devant les Chambres du Parlement après avoir découvert les horreurs du trafic sexuel en Ouganda

Il y a cinq ans, j’ai parlé de l’avoir vue faire une lecture à Soho. Il semble que ce soit ce projet, ou du moins une partie de celui-ci, qui doit être recréé en tant que nouveau film, Royal réincarné.

Filthy Pictures Inc. et One Third Of A Brain Ltd. s’associent pour la fonctionnalité Royal réincarné, une comédie satirique ciblant des personnalités de premier plan, y compris des «mentors» autoproclamés d’adolescentes et un certain PDG de premier plan.

« Les gens n’ont pas de mots pour ce qu’ils voient dans les nouvelles autres que WTF, est-ce que le docteur Evil est de retour? » dit Jane Bussmann, qui a co-écrit le scénario avec la réalisatrice de War Zone Naisola Grimwood. « Les spin-docteurs ne peuvent plus être dérangés de cacher quoi que ce soit. Il n’y a aucune justice, alors nous avons pensé que nous allions nous amuser. »

Grimwood, qui a fait ses débuts dans les coulisses de Miramax / Dimension, a continué à s’infiltrer dans le monde auparavant fermé de Médecins sans frontières en tant que productrice du documentaire Living in Emergency, présélectionnée pour un Oscar.

« Quoi qu’il en soit, nous en avons fini avec les trucs déprimants. Les gens souffrent vraiment en ce moment et nous voulons que quelqu’un soit puni. Vigoureusement », dit Grimwood. Bussmann ajoute: « Nous avons décidé d’écrire quelque chose de sensé sur la pandémie, mais nous avons continué à le tester devant un public en direct et la merde s’est intensifiée. »

Jeanise Jones jouera l’ange de la main droite de Dieu dans Reincarnated Royal après que le fidèle religieux de l’Oklahoma ait illuminé les médias sociaux, touchant les téléspectateurs par sa présence au cœur. Les cinéastes sont discrets sur le scénario de leur comédie sans limites, mais disent que Jeanise aura le cœur chaleureux. Elle nous dit: « Ça va être un film très divertissant. Je sais que le monde pense que j’ai ce truc d’ange dans le sac, mais ça va être très difficile de jouer le rôle. J’espère que la reine d’Angleterre pense que je suis un ange , parce que je ne veux pas être emmené. «

Bussmann dit: « Comme tout le monde, nous étions en larmes à l’apparition de Jeanise dans le documentaire brûlant Borat Subsequent Moviefilm, où elle a inspiré la fille de Borat, Tutar, à devenir la principale féministe du Kazakhstan, et a donné de l’espoir à d’autres filles de 15 ans. » Spoilers, Bussman?

Royal réincarné sera basé à Calgary, en Alberta en 2021, produit par le gourou canadien du marketing Abagail Vanmerlin. L’équipe entièrement féminine s’est rencontrée sous les coups de bâtons par un maître clown Philippe Gaulier, qui a formé Sacha Baron Cohen, Emma Thompson et Helena Bonham Carter. Royal réincarné est remplacé par les cabinets d’avocats de Wendy Heller.

