Jean-Pierre Pernaut, présentateur de JT préféré des français, est décédé à l’âge de 71 ans

Alors qu’il souffrait d’un cancer du poumon depuis quelques mois déjà, Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars 2021 à l’âge de 71 ans.

Affectueusement surnommé JPP par les milliers de français qui le suivaient chaque jour religieusement dans le journal de 13h de TF1, il était entré dans les foyers où il faisait partie de la famille.

Amoureux de la France, il savait partager et nous faire aimer nos belles régions. Il avait pris sa retraite après plus de 30 ans de bons et loyaux services au sein du groupe TF1 (de 1988 à 2020).

Comme le rappelle Jean-Pierre Foucault :

Il avait tenu à présider Miss France en décembre.. Malgré la fatigue qu’il cachait.. il n’en parlait pas .. Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les français aimaient. Et que l’intelligentsia brocardait..la France profonde est veuve .Et nous sommes tous très tristes.

TF1 a bien sûr également rendu immédiatement hommage au

C’est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. pic.twitter.com/6zrFmxKreT — TF1 (@TF1) March 2, 2022

C’est le cancer du poumon qui a emporté le journaliste, laissant derrière lui sa femme Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Tom et Lou, mais aussi deux autres enfants Olivier et Julia que Jean-Pierre Pernaut avait eu d’une précédente union.

Il avait déjà vaincu un cancer de la prostate en 2018 mais malheureusement, celui du poumon lui a été fatal. On avait appris sa maladie en novembre dernier ce qui ne l’a pas empêché de se battre et de continuer à travailler. Sa dernière apparition à la télé remonte à décembre dernier.