Après avoir participé au premier tour des élections municipales de 2020 en soutenant le candidat forain Marcel Campion, Jean-Marie Bigard vient de confier que la présidentielle « pourrait l’intéresser ». L’acteur et humoriste français s’était exprimé au micro de BFMTV.

La déclaration de Jean-Marie Bigard rappelle curieusement la brève candidature de Coluche à l’élection présidentielle de 1981. Plus récemment, certaines circonstances dévoilent la réussite que peuvent avoir des profils atypiques en politique. Par exemple, l’Ukraine a élu comme président en 2019 l’acteur et humoriste Volodymyr Zelensky. En Italie, l’humoriste Beppe Grillo a quant à lui cofondé le Mouvement 5 étoiles en 2009. Pourquoi l’humoriste et acteur du « Missionnaire » ne déciderait-il pas d’en faire de même ?

Un prétendant à la présidentielle qui voit les choses autrement !

Interviewé par BFMTV, l’humoriste français Jean-Marie Bigard a présenté les choses à sa manière. À la surprise générale, les téléspectateurs ne s’attendaient pas aux propos politiques de l’interprète du sketch « Le lâcher de salopes ». Manifestement, Bigard se met sur la trajectoire de Coluche et il compte bien atteindre ses objectifs. Depuis le début de la crise Covid-19, il n’a pas cessé de lancer de vives critiques contre le gouvernement. Il songe maintenant à se présenter aux élections présidentielles. « Oui, ça pourrait m’intéresser ! », a-t-il lancé sur BFMTV, mardi dernier.

Le comédien a même ajouté que « Si ça pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère, qui ne ferait partie d’aucun parti politique, cela pourrait me tenter ». Dimanche dernier, il a également confié à ses fans sur Facebook « un truc énormissime mardi ». Concrètement, l’homme s’est montré très certain des faits qui allaient se produire dans les jours qui viennent, à commencer par son récent interview au micro de BFMTV. Selon ses dires, il peut constituer un « danger potentiel » pour Emmanuel Macron.

Un entretien téléphonique avec le Chef de l’État

Avec sa première incursion en politique lors des Municipales de 2020, Bigard s’est montré enthousiaste en soutenant le candidat Marcel Campion. Sur BFMTV, il a clairement déclaré que son acte « était pour essayer de redonner de la superbe à Paris ». Ils n’ont toutefois obtenu que 0,48 % des suffrages. Alors, comment compte-t-il se mettre aux élections présidentielles de 2022 ?

Est-ce le président lui-même qui lui a donné une telle idée de se présenter aux élections ? Ou bien Bigard a-t-il eu celle-ci en se rasant la tête ? Bien évidemment, M. Macron n’a visiblement pas manqué les différentes vidéos diffusées par l’humoriste tout au long du confinement. Au final, le président a décidé de l’appeler directement au téléphone ce week-end, par le biais de Patrick Sébastien, afin de discuter d’un sujet très délicat pour l’acteur : la réouverture des bars.

Sur BFMTV, Jean-Marie Bigard a ouvertement réagi à cet étonnant coup de fil du Président de la République en lançant : « Si Emmanuel Macron est capable d’appeler un mec comme moi, c’est qu’il est capable de tout. C’est qu’il est capable d’arranger les choses. ». L’humoriste a également admis que « La plupart du temps, toutes les phrases que j’ai dites, il les a approuvées ». Le comédien a même poursuivi : « Parce que ce sont de phrases du peuple. C’est ce que le peuple ressent. Comme il a un peu de mal à s’adresser directement au peuple, il s’adresse à moi. ».

Un « danger potentiel » pour le régime actuel ?

Lors de l’interview avec le journaliste Thomas Misrachi, ce dernier a demandé au comédien : « Avez-vous le sentiment que le gouvernement a pris la mesure de la colère des Gilets jaunes ? ». Institué comme porte-parole du mouvement, il n’en fallait pas plus à Jean-Marie Bigard pour abattre sa colère contre le régime en cours. En guise d’argumentation, il a répondu au journaliste : « Tu remarqueras que parlement et gouvernement, ça finit par ment ». Aussi, il a même abordé un thème plutôt agressif : « Quand le peuple va se réveiller, ça va faire très très mal. Des têtes vont devoir tomber. ».

Dans ses propos, Bigard pense déjà à sa future candidature aux élections présidentielles. Il estime que le Président l’a appelé parce qu’il perçoit en lui un danger potentiel. Cela dit, il a bien souligné qu’« à partir du moment où quelqu’un représente fortement la voix du peuple, ce qui est mon cas, on l’appelle. ».