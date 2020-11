Jean, l’épouse d’Alex Trebek, rompt le silence après la mort de son mari

2020-11-12 07:00:05

Jean, l’épouse d’Alex Trebek, a rompu le silence après le décès de son mari et remercie tout le monde pour leurs messages de soutien compatissants.

Jean, l’épouse d’Alex Trebek, a rompu le silence après la mort de son mari.

Le «Jeopardy! l’hôte est décédé paisiblement à l’âge de 80 ans dimanche (08.11.20) à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas, et sa femme de 30 ans – avec qui il a eu sa fille Emily, 27 ans, et son fils de 30 ans, Matthew – s’est rendue sur Instagram pour merci à tous pour leurs « messages compatissants et généreux ».

Jean a partagé une photo du jour du mariage du couple en 1990 d’Alex plaçant une alliance au doigt, et a sous-titré le message: « Ma famille et moi-même vous remercions sincèrement pour vos messages compatissants et votre générosité. Vos expressions ont vraiment touché nos cœurs. Merci beaucoup.

Beaucoup de bénédictions à tous,

Jean Trebek. »

Des personnalités comme Ryan Reynolds, John Legend, Viola Davis et Ellen DeGeneres se sont toutes tournées vers les médias sociaux pour rendre hommage au cours du week-end après la triste nouvelle de la mort d’Alex.

John a écrit: «J’étais obsédé par Jeopardy en tant que gamin ringard grandissant dans l’Ohio. J’ai aimé et vénéré Alex Trebek depuis que je me souviens. Quelle carrière emblématique. RIP Alex Trebek. »

Alors que Viola a qualifié Alex de «vrai, vrai gentleman et héros courageux», et Ellen a déclaré: «Alex Trebek a accueilli Jeopardy pendant 36 ans. Quelle carrière incroyable et quelle vie remarquable. J’envoie de l’amour à sa famille et à ses fans. »

Le décès d’Alex a été confirmé par le message officiel «Jeopardy! Compte Twitter.

Ils ont écrit: «Jeopardy! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis.

Alex a révélé pour la première fois son diagnostic de cancer en 2019 et avait été ouvert à plusieurs reprises sur sa bataille, notamment en admettant cette année qu’il arrêterait ses traitements contre le cancer si son dernier cours échouait.

Pendant ce temps, le dernier épisode de «Jeopardy! sera diffusé le jour de Noël (25.12.20).

Un message sur le Twitter de l’émission se lit comme suit: «L’émission d’aujourd’hui présente un message spécial au nom de tous les membres de la famille Jeopardy !.

« Alex a enregistré des émissions jusqu’au 25 décembre 2020. Elles seront diffusées comme il l’entendait, en son honneur. (Sic) »

Mots clés: Alex Trebek, Jean Trebek Retour au flux