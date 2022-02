Jean Claude Van Damme va prendre sa retraite après un dernier film d’action

L’acteur belge et superstar des arts martiaux Jean Claude Van Damme prévoit de se retirer du cinéma d’action après avoir réalisé une dernière aventure palpitante. Après s’être fait un nom dans le monde des arts martiaux en Belgique, Van Damme s’est installé en Amérique au début des années 80 pour réaliser son rêve d’être acteur. Après avoir joué quelques petits rôles dans des films comme Le Tigre rouge et Les Orages de la guerre, il a fait irruption sur la scène américaine des films d’arts martiaux en jouant le rôle principal dans Bloodsport – Tous les coups sont permis en 1988.

Après le succès de Bloodsport, le fait que Jean-Claude Van Damme soit officiellement une star de l’action est indéniable. Il a joué dans près de 20 films au cours des dix années suivantes et, à ce jour, il n’a pas passé plus d’un an entre deux projets depuis Bloodsport.

La célébrité de Van Damme n’a cessé de croître dans les années 80 et 90 grâce à des succès comme Universal Soldier et Timecop. Il a même joué dans Chasse à l’homme, la première réalisation américaine du maestro des fusillades John Woo.

Alors qu’une grande partie de la production de Van Damme a été reléguée au streaming, il est revenu sur grand écran dans Expendables 2 : unité spéciale. Maintenant, après plus de 30 ans de bagarres, de fusillades et de poursuites en voiture, Jean-Claude Van Damme laisse tout derrière lui.

Jean Claude Van Damme vs Bolo Yeung in Bloodsport full fight HD

Lire cette vidéo sur YouTube

L’acteur belge a annoncé que son dernier projet, What’s My Name ? sera le dernier film d’action sur lequel il travaillera, déclarant qu’après avoir « vécu dans des hôtels ces 30 dernières années », il est prêt pour un peu de changement. Van Damme jouera une version fictive de lui-même souffrant d’amnésie suite à un accident de voiture. En mission pour restaurer sa mémoire, Van Damme devra se mesurer à une brochette d’ennemis et d’acteurs revenant de ses précédents films. Van Damme semble penser que ces rematchs seront le parfait adieu à son ère d’action. Découvrez ses commentaires ci-dessous :

Je voulais quitter la scène mais avec une revisite de ma carrière, en commençant par Bloodsport, celui où j’ai commencé à devenir célèbre. Je veux que ce soit un nouveau Bloodsport, mais à un niveau plus élevé. Dans le film, je suis sur la pente descendante en termes de carrière, et en sortant d’une première d’un autre film d’action, je ne suis pas heureux parce que j’ai vécu dans des hôtels ces 30 dernières années, ce qui est en fait vrai. Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je suis venu de Belgique, j’ai fait tout le chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu. Je marche dans la rue après la première, et boum ! une voiture me renverse parce que je suis ivre. Quand je me réveille de l’impact, je ne sais pas comment je m’appelle, et personne ne me reconnaît.

What’s My Name ? sera réalisé par Jeremy Zag à partir d’un scénario du scénariste oscarisé de Green Book : Sur les routes du Sud, Nick Vallelonga et Paul Sloan (basé sur une histoire de Van Damme). Les aficionados de longue date de Van Damme se réjouiront certainement de voir les méchants du passé revenir tandis que le héros donne des coups de pied et se fend la poire en remontant le fil de ses souvenirs, même si cela peut s’avérer doux-amer de savoir que c’est pour la dernière fois. L’intrigue du film peut sembler étrangement consciente de soi pour un film d’action typique de Van Damme, mais ce n’est pas la première fois qu’il joue une variante méta de lui-même au cinéma. Dans le film JVCD de 2008, Van Damme incarnait également une version semi-fictionnalisée de lui-même et devait déjouer un braquage de banque lorsqu’il était pris en otage.

Van Damme n’a pas confirmé s’il allait ou non poursuivre d’autres projets sans action, mais quoi qu’il en soit, sa sortie du genre marque la fin d’une époque. Dans tous les cas, son départ marque la fin d’une époque. Mais au moins, il semble qu’il partira avec style et qu’il offrira plus qu’un peu de fan service dans le processus. Avec la liste des méchants prévue pour être essentiellement un presque une compilation des ennemis classiques de Jean Claude Van Damme, What’s My Name ? sera, espérons-le, un adieu digne de ce nom.