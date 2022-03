Je te promets : fin de saison 2 sur TF1, une saison 3 est-elle prévue ?

Ce lundi 7 mars à 21h10, TF1 diffuse les 2 derniers épisodes inédits, final de la saison 2 de la série française adaptée de This is Us. Il est donc tout naturel de se demander si une suite est prévue. Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de Je te promets.

Récap et fin de saison 2 de Je te promets

Pour rappel, Je te promets, c’est une l’adaptation française de la série série américaine This is Us. L’histoire reprend les grandes lignes de son homologue US avec une double timeline. La série met en scène une famille pour le moins dysfonctionnelle, les Gallo, 3 frères et soeur, Mathis (Narcisse Mame), Maud (Marilou Berry) et Michaël (Guillaume Labbé) et leurs parents, Paul (Hugo Becker) et Florence (Camille Lou). Naviguant entre présent et passé, la série nous emmène tour à tour dans des moments clés de l’enfance des triplés (les mousquetaires) dans les années 80 et leur présent alors qu’ils ont la trentaine.

Le final de la saison 2 de Je te promets nous emmène au mariage de Maud et Tanguy entourés de leurs amis et familles. Les émotions en tout genre seront donc de la partie pour les épisodes 11 et 12 de la saison 2.

Je te promets Saison 2 FINAL épisodes 11 et 12 - Bande-Annonce TF1

Lire cette vidéo sur YouTube

Y aura-t-il une saison 3 de Je te promets ?

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite par TF1 et aucun membre du casting n’a donné d’indications à ce sujet. Cependant, la série américaine This is Us en est à sa saison 6. Comme Je te promets suit l’intrigue dans les grandes lignes, il est certain qu’il y a matière à une saison 3 de Je te promets. De plus, l’audience de la série TF1 est plutôt bonne avec en moyenne 3 millions de téléspectateurs et ne devrait pas faire stopper la série maintenant.

D’ailleurs Hugo Becker, qui incarne Paul Gallo, a déclaré dans Buzz TV de TV Magazine ce matin :

«Ça va dépendre de ce que disent la critique et le public. On fait une série, un film ou une pièce de théâtre pour les gens. L’essentiel, c’est que ça leur plaise»

De plus, si une saison 3 de Je te promets voit le jour, elle sera probablement diffusée dans le courant du premier trimestre 2023, la saison 1 ayant débuté le 1er février 2021 et la saison 2 le 31 janvier 2022. On peut donc s’attendre à une date de sortie de la saison 3 de Je te promets le 30 janvier 2023 pour suivre le même schéma que les saisons précédentes.

En attendant d’en savoir plus sur une éventuelle saison 3, Les derniers épisodes de Je te promets saison 2 sont diffusés ce lundi 7 mars sur TF1. La série est également disponible en replay sur MyTF1 et en streaming sur Salto.