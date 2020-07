« Je suis une féministe marteau et masse »

Après que Jaime Peñafiel ait déclenché la controverse le mercredi 22 juin avec son commentaire macho dans « Cuatro al día », le journaliste a participé à « Todo es mentira », par le même réseau, pour répondre à toutes les critiques qu’il a reçues pour votre commentaire. Tout a commencé lorsque Peñafiel a déclaré ce qui suit: « Hier, je dînais avec un de mes amis de la haute société qui m’a dit une phrase retentissante: les rois ne devraient jamais coucher avec des putes sinon avec des dames, car les dames ne partent pas et les putes le font. «

Le présentateur de ‘Cuatro al día’, Joaquín Prat ‘, s’est rapidement arrêté, lui faisant voir que « cela met le fardeau du blâme sur la femme pour le simple fait d’en être une » et ses collaborateurs, Esther Palomera et Pilar García de la Granja a qualifié le commentaire de l’invité de «absolument macho, imprescriptible et inapproprié. C’est du machisme vomissant».

Pour cette raison, puisque «Tout est un mensonge», ils lui ont donné la parole pour s’expliquer à nouveau et ont communiqué: «La phrase n’est pas la mienne, elle vient d’une dame qui l’a dit. Sur ce, il s’est justifié et a affirmé: «Je ne peux pas être accusé d’être macho quand je suis féministe marteau et marteau.

Mais j’ai retenu cette phrase parce que j’aimais ça. »Marta Flich, Marta Nebot et le reste des collaborateurs semblaient surpris des mots qu’ils entendaient.

« Ne m’appelle pas macho »

« C’était au moins malheureux, Jaime, » commenta Flich, avant de demander, « Le regrettez-vous? Les diriez-vous encore? » Cependant, Peñafiel est resté fidèle à son idée et a répondu: « Bien sûr, pourquoi pas? Qu’il soit d’accord ou non, c’est un problème pour moi que je ne vais pas entrer ou sortir », a-t-il affirmé et ajouté: « Que je ne appelez-moi macho parce que je ne le suis pas. J’ai la liberté de parler et d’accepter ce que je dis. » La conversation a continué, jusqu’à ce que Flich veuille mettre de côté: « Voici ce qui doit être laid, ce sont les comportements de ce type de messieurs et non des dames ils sont et peuvent dire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.