«Je suis toujours la fille noire symbolique» – .

Nocibé Gel Douche Jasmin Tiaré Bain humeur Je suis Zen

Description : Un gel douche coloré et délicieusement parfumé à la texture fraîche et fondante. Sa mousse délicate nettoie en douceur votre peau et vous enveloppe dans un cocon de bien être. Un doux moment de détente qui va raviver vos sens pour un plein de bonne humeur ! Nocibé exprime toutes vos humeurs! -