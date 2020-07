« Je suis entré quand j’étais très vieux, je pensais que je serais choqué par tout »

Le 7 juillet, Mediaset Espagne a annoncé des changements substantiels dans «Femmes et hommes et vice versa», de son retour en septembre, il serait présenté par Jesús Vázquez, ce qui a provoqué l’exclusion de Toñi Moreno. Elle a déjà envoyé son soutien à sa chaîne partenaire sur Twitter, mais lors de sa présence sur le tournage de ‘La casa fuerte’, elle a voulu montrer son amour pour l’équipe du programme où elle a travaillé pendant deux ans.

Toñi Moreno valorise son temps à «MyHyV» dans «La casa fuerte»

« J’ai travaillé à merveille avec une équipe qui est merveilleuse et d’ici je veux les embrasser parce que j’ai beaucoup appris », a déclaré Moreno. « Je suis allé dans ‘Women and Men and vice versa’ et j’ai senti que mon esprit était si petit et ils m’ont appris à être plus tolérant « , a-t-il dit à Jorge Javier Vázquez, qui s’intéressait à tout ce qu’il a appris à cette époque ».Je suis entré étant assez vieux« at-il assuré, affirmant qu’au début, il doutait de ce qu’il pouvait apporter au programme.

La conductrice de « La casa fuerte » a été surprise par l’explication de la catalane, à laquelle elle n’a pas hésité à préciser: « Je suis très tolérant envers les autres et j’ai été très vieux pour moi« La présentatrice a commenté que leurs relations pouvaient être comptées » sur les doigts d’une main « , alors elle croyait que lorsqu’elle atteindrait ‘MyHyV’, elle le ferait »tout scandaliser« Ils m’ont appris qu’il faut être très tolérant, j’ai approché les jeunes et je me sens plus jeune. »

Jorge Javier Vázquez, nouveau tronista?

Le programme des tronistes et des prétendants a déjà ouvert son casting pour commencer les diffusions après l’étape d’été. Faisant allusion à cela, Jorge Javier Vázquez a plaisanté en disant qu’il devait aller à ‘MyHyV’: « Seriez-vous énervé si je partais avec Jesús J’obtiendrai quelques rendez-vous? « . Après le match, Toñi Moreno a répondu qu’elle l’attendait depuis un an et demi en tant que tronista. » Gardez à l’esprit que lorsque cela est sorti Je venais de me séparer et ce n’était pas joli. Je devais continuer à pleurer au moins face aux gens. »