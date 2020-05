Je suis désolé d’avoir accès au SCT, au marathon de la fête des mères en 10 épisodes de truTV

Même si nous savons que nous avons continué à aimer notre FXX Il fait toujours beau à Philadelphie et comment il n’y a pas de meilleure sitcom à la télévision actuellement, nous devons admettre que nous n’avons pas tout à fait dit toute la vérité. Exécuter une seconde chaude est Andrea Savage(Veep, Episodes, Dormir avec d’autres personnes) Je suis désolé, et maintenant truTV et TBS s’associent à cette fête des mères pour vous donner une chance de voir par vous-même pourquoi c’est le deuxième meilleur sitcom va en ce moment. Dimanche 10 mai, les deux réseaux WarnerMedia proposent une invitation à un Je suis désolé Brunch de la fête des mères. À partir de 10 h 00 et se terminant à 15 h 00, TBS accueillera les cinq premiers épisodes de la première saison tandis que truTV prend le relais et se dirige vers la ligne d’arrivée avec les cinq derniers épisodes de la saison.

Voici un aperçu de la portion TBS du marathon, qui se déroule de 10 h 00 à 12 h 30 HE / PT:

Créé par et mettant en vedette Andrea Savage (Veep, Episodes, Sleeping with Other People), I’m Sorry suit l’écrivain de comédie apparemment confiant, sa femme et sa maman Andrea (joué par Savage), qui expose de façon comique son immaturité intérieure et ses névroses à travers des situations de vie inattendues. Cette saison, Andrea se pose dans de nouveaux scénarios dignes d’intérêt alors qu’elle remet en question sa valeur marchande théorique en tant que prostituée, apprend les inconvénients d’avoir un enfant qui sait lire et découvre que les morceaux de comédie peuvent parfois aller trop loin. À travers tout cela, elle est accompagnée de son mari Mike (Tom Everett Scott), de leur fille curieuse Amelia (Olive Petrucci) et de ses parents divorcés (Kathy Baker et Martin Mull), ainsi que d’un cercle d’amis très proches.

10:00 AM ET / PT – « Pilot »: Andrea découvre un secret titillant sur une autre maman à l’école de sa fille, et tout le monde se demande pourquoi elle appelle le cabinet de son médecin un samedi.

10h30 ET / PT – « Fille raciste »: Andrea organise une date de jeu pour Amelia et est horrifiée d’apprendre que sa fille pourrait être raciste. Plus tard, Andrea contracte une condition médicale douloureuse.

11:00 AM ET / PT – « Ass Cubes »: l’ami d’Andrea Kyle devient de plus en plus bizarre avec l’âge, alors elle l’installe avec le professeur préscolaire d’Amelia. De plus, le père d’Andrea commence à frapper sa mère mariée.

11:30 AM ET / PT – « Goddess Party »: Lorsque l’amie récemment divorcée d’Andrea lui demande de lancer une Goddess Party, Andrea fait de son mieux pour comprendre exactement ce que c’est. De plus, une maman à l’école embauche une jolie nounou, et Andrea essaie de la convaincre que c’est une idée terrible.

12:00 ET / PT – « Actes de service »: Andrea et Mike reçoivent des livres d’auto-assistance et une thérapie pour s’assurer que leur relation est toujours sur la bonne voie, et Andrea essaie de jongler avec le fait d’être une maman et une comédienne.

Voici un aperçu de la partie truTV du marathon, qui se déroule de 12h30 à 15h00 ET / PT:

12:30 PM ET / PT – « Trop lent »: Quand Amelia commence à avoir des questions sur différents types de familles, Andrea cherche à l’exposer à de nouveaux modèles. Et soupçonnant que son frère est sur le point de sortir du placard, Andrea essaie de préparer sa mère, Sharon, aux grandes nouvelles mais est surprise par sa réaction.

13 h 00 HE / HNP – « Divorce Fantasy »: Andrea pousse son amie divorcée Jennifer à sortir avec elle afin qu’elle puisse vivre par procuration à travers elle, mais finit par regretter leur soirée. Et planifier une fête d’anniversaire pour son père s’avère plus difficile que ne le pensait Andrea.

13h30 HE / PT – « Butt Bumpers »: Andrea et Mike rencontrent une nouvelle famille qu’ils espèrent devenir amis, mais les choses deviennent gênantes lors d’une rencontre. De plus, Andrea remet en question les messages féministes qu’elle a envoyés à sa fille et a du mal à se retirer.

14 h 00 HE / HNP – «Week-end seul»: avec Mike en voyage d’affaires et Amelia chez la mère d’Andrea, Andrea se retrouve seule à la maison pour la première fois depuis des années et déplore qu’elle ne passe pas autant de temps avec elle son ancien groupe d’amis.

14 h 30 HE / HNP – «Hors des graphiques»: inquiets de vieillir, Andrea et Mike vérifient leur fertilité. De plus, Andrea confronte son père à propos de son comportement de plus en plus étrange.

