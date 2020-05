Je sais que c’est vraiment une critique – / Film

Je sais que c’est vrai a la malchance d’arriver à un moment où la majorité des téléspectateurs potentiels sont très stressés et déprimés. En raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, Je sais que c’est vrai va sembler être une bataille difficile pour beaucoup, tout simplement parce que c’est sacrément sombre. Bien que l’adaptation de Wally Lamb ne traite pas d’une pandémie, elle se concentre sur la maladie mentale, la violence sexuelle, la violence parentale, le syndrome de mort subite du nourrisson, le suicide et d’autres sujets déchirants. C’est un défilé de misère étalé sur six épisodes. Malgré son inconvénient, Je sais que c’est vrai a beaucoup à célébrer – notamment la star Mark Ruffalo, qui fait un double devoir en jouant une paire de jumeaux identiques.

Ruffalo joue Dominick et Thomas Birdsey, des frères qui ne pourraient pas être plus différents. Thomas souffre de schizophrénie et est incapable de prendre soin de lui-même. Dominick, battu par une vie entière à s’occuper de son jumeau – et de certaines autres situations horribles – est amer et sujet à de fortes explosions. La saga des frères Birdsey commence sur une note choquante et accrocheuse, alors que Thomas se promène dans une bibliothèque publique et continue de se couper la main comme une forme de protestation contre la première guerre du Golfe (la série se déroule au début des années 1990 ).

Cet acte violent a pour conséquence que Thomas a été retiré de l’établissement d’accueil accueillant où il a passé la majeure partie de sa vie d’adulte et est tombé dans un hôpital public froid et stérile qui ressemble plus à une prison. De là, Je sais que c’est vrai saute dans le temps, montrant les frères Birdsey comme des enfants, puis plus tard comme des collégiens (où ils sont tous les deux joués par Philip Ettinger, faisant un excellent travail pour incarner les deux performances de Ruffalo).

Je sais que c’est vrai est une curiosité dans sa narration. Il n’y a pas vraiment de « complot » à proprement parler. Il n’y a pas non plus beaucoup de conflits à surmonter. Bien sûr, Dominick veut faire sortir son frère de l’hôpital où il se trouve actuellement. Et il est également curieux de savoir qui était le père des jumeaux – leur mère (Melissa Leo) a gardé secrète l’identité de l’homme, et les garçons ont plutôt grandi avec leur beau-père violent Ray (John Procaccino).

Mais ces éléments ne dirigent pas le récit. Au lieu de cela, scénariste-réalisateur Derek Cianfrance (L’endroit au-delà des pins) s’intéresse davantage au suivi des nombreuses misères qui affligent les garçons Birdsey. Non seulement Dominick doit faire face à son frère malade, mais il doit également faire face à son mariage raté avec Dessa (un phénomène phénoménal à la voix douce). Kathryn Hahn) ainsi que sa relation compliquée avec Ray. Le passé hante Dominick, et au fur et à mesure que la série se déroule, les tragédies s’accumulent, et tout cela le laisse se demander: sa famille est-elle maudite?

Peut-être qu’ils le sont. Parce que la série remonte bientôt encore plus loin dans le temps, à la suite du grand-père maternel de Dominick et Thomas, un immigrant italien qui se révèle être un narcissique cruel – et qui peut avoir amené une malédiction sur lui-même et ses générations à venir en étant un tel monstre . Ou peut-être, en tant que thérapeute de Dominick (Archie Panjabi) fait remarquer, c’est un tas de conneries. Peut-être qu’il n’y a pas de malédictions – juste de mauvaises mains que certaines personnes reçoivent.

Après un certain temps, les douleurs de Je sais que c’est vrai sont presque trop à gérer. La palette visuelle de la série est saturée de gris cadavériques et de noirs d’encre. Il semble toujours pleuvoir, et même quand ce n’est pas le cas, il y a une sensation d’humidité. Cianfrance a tourné la série sur un film 35 mm et le grain du film ajoute à l’atmosphère oppressante générale.

Alors que les horreurs émotionnelles ne cessent de s’accumuler, les performances de Ruffalo gardent les choses ancrées. Dominick et Thomas sont tous deux incroyablement différents, en termes de personnalité. Ajoutez à cela le fait que Ruffalo soit emballé sur quelques kilos ou portait un gros costume pour faire de Thomas le plus lourd des deux, et il devient presque impossible de ne pas voir les frères Birdsey sont deux individus distincts, pas un acteur mettant le double du travail. Il y a des moments ici où vous pourriez vous retrouver subitement surpris de vous souvenir que vous regardez un acteur, pas deux.

Ruffalo est soutenu par d’autres belles performances. Hahn est le MVP clair après Ruffalo, mais Procaccino est également assez fort, réussissant à rendre le Ray abusif plus complexe et arrondi qu’un simple beau-père cruel. Rosie O’Donnell, jouant le rôle de l’assistante sociale de Thomas, donne incontestablement la meilleure performance de toute sa carrière. Et Rob Huebel arrive à fournir la chose la plus proche de la série à un sens de l’humour en tant que meilleur ami de Dominick, Leo, vendeur de voitures et acteur potentiel.

Mais c’est le spectacle de Ruffalo. Sans sa double performance nuancée, la série s’effondrerait probablement sous le poids de toute cette tristesse. Bien sûr, la direction de Cianfrance serait probablement toujours présente, et ses images d’une beauté envoûtante auraient pu suffire à elles seules. Mais grâce à Ruffalo, Je sais que c’est vrai vaut toute la mélancolie. La plupart.

