« Je sais que c’est vrai » se termine: voici pourquoi c’est différent du livre

HBO Je sais que c’est vrai est une adaptation captivante du roman à succès de Wally Lamb. Mettant en vedette Mark Ruffalo en tant que jumeaux torturés Dominick et Thomas Birdsey, la série limitée nous emmène au bord émotionnel, nous montrant le chagrin causé par la maladie mentale, le chagrin et le traumatisme générationnel. cependant, Je sais que c’est vraiLe dernier épisode, qui a été présenté ce soir sur HBO, laisse au public une lueur d’espoir. Le seul problème? La fin de HBO Je sais que c’est vrai est différent de la fin du livre de Wally Lamb. Voici pourquoi…

Je sais que c’est vrai s’ouvre sur Dominick Birdsey racontant un épisode tragique pour son frère schizophrène paranoïaque, Thomas. Convaincu que le seul moyen d’expier les péchés de l’Amérique est un sacrifice sanglant, Thomas tente de se tailler une main au milieu d’une bibliothèque publique. Cette séquence d’ouverture choquante met en place une histoire de profonde tristesse et, finalement, de réconciliation durement gagnée. À la fin du roman de Lamb et de la série, Dominick Birdsey a appris le pouvoir de reconnaître ses propres défauts et de pardonner à ceux qui lui ont fait du tort.

Cependant, le roman de Wally Lamb prend un chemin légèrement différent. Dominick obtient quelque chose d’un bonheur pour toujours, bien que cela coûte cher. La version de HBO se termine par la simple suggestion que Dominick pourrait se réunir avec son ex-femme et fonder une nouvelle famille avec elle.

Voici comment la fin de HBO Je sais que c’est vrai est différent du livre, et pourquoi.

JE SAIS QUE CELA EST BIEN VRAI FIN EXPLIQUÉE: COMMENT LE SPECTACLE EST DIFFÉRENT DU LIVRE

Je sais que c’est vraiLe dernier épisode s’ouvre avec Dominick Birdsey réussissant à transférer son frère Thomas hors d’un hôpital psychiatrique violent et à son domicile. Cependant, Thomas se suicide immédiatement. Cette perte force toute la colère refoulée de Dominick à déborder lors des funérailles. La plupart de cette rage est dirigée contre son beau-père, Ray (John Procaccino). Au cours de l’épisode, Dominick doit tenir compte de son chagrin et de sa colère grâce à la thérapie. Il apprend également à abandonner certaines blessures et à rejoindre Ray et son ex-femme Dessa (Kathryn Hahn). À la fin de l’épisode, Dominick a trouvé une certaine paix dans sa vie et ses relations. Il apprend également la véritable identité de son père: Henry Drinkwater. Cela signifie que le défunt Penny Ann et toujours vivant Ralph Drinkwater (Michael Greyeyes) sont ses cousins.

Le dernier plan de la mini-série voit Dominick rejoindre Dessa dans le service des nourrissons de l’hôpital local. Dessa fait du bénévolat avec l’aile des enfants de l’hôpital, c’est ainsi que les deux se reconnectent après les funérailles de Thomas. Il convient de souligner que le mariage de Dessa et Dominick ne s’est effondré qu’après la mort soudaine de leur petite fille, Angela. Ce dernier moment suggère que malgré la vasectomie de Dominick, les deux pourraient être encore parents à l’avenir.

Bien que tout cela se passe essentiellement dans le livre, un gros écart est ce qui n’arrive pas à la petite amie beaucoup plus jeune de Dominick, Joy (Imogen Poots). Alors que Dominick est en mesure de comprendre qu’elle le trompe – grâce au fait qu’elle est enceinte et qu’il a subi la vasectomie susmentionnée – dans le livre, le sort de Joy est plus sombre. Grâce à son aventure, elle a contracté le VIH et finit par mourir du sida. Sa fille est adoptée par Dominick et Dessa. Dominick remporte également la loterie. C’est beaucoup.

POURQUOI HBO JE SAIS QUE CELA EST BIEN VRAI«S ENDING EST DIFFÉRENT DU LIVRE

Pour comprendre pourquoi Je sais que c’est vrai se termine sur un plan final beaucoup plus ambigu, Decider est allé à l’homme lui-même: l’écrivain et réalisateur Derek Cianfrance. le Blue Valentine auteur a adapté le roman tentaculaire de Lamb pour l’écran et nous a expliqué pourquoi il avait choisi ne pas pour terminer la série avec Dominick et Dessa adoptant le bébé de Joy.

«C’est très satisfaisant dans un roman de tout envelopper et d’avoir un sens de la fermeture, mais, pour moi, mes films préférés sont ceux qui ont des fins ouvertes, qui permettent au public de générer leur propre type de projections sur ce qui se passe», Dit Cianfrance. « À certains égards, l’histoire de Joy ayant un enfant, devenant l’enfant adopté de Dominick, et Dominick devenant millionnaire … il y a eu trop de commodités. »

« Je voulais que sa croissance finisse par devenir plus minutieuse, non? » Dit Cianfrance. «Je voulais que ce soit plus une lueur d’espoir afin que vous puissiez voir les possibilités de son avenir mais pas le guérir complètement. Et je pense que c’est plus rédempteur et plus réel. «

Cianfrance a poursuivi en disant que bien qu’il aime la façon dont le livre se termine, il a estimé qu’il devait le changer à l’écran grâce aux différences entre les deux supports de narration.

Cianfrance a déclaré: «La façon dont le livre se termine est parfaite pour le livre. Vous avez plus de temps dans un livre. Vous pouvez déposer le livre, vous pouvez vous éloigner et aller dîner. Vous pouvez y revenir plus tard, mais il y a cette idée linéaire du cinéma et montre que ça continue et que c’est presque trop à prendre à la fois. »

