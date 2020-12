Je respecte énormément la gamme Samsung Galaxy Note – mais je ne la manquerai pas

Crédit: David Imel / Autorité Android

Message d’opinion de C. Scott Brown

Des rumeurs circulent depuis des années, mais il semble très probable que 2021 verra la fin de la série Samsung Galaxy Note. Des rumeurs récentes suggèrent que le Galaxy Note 2021 pourrait être le dernier. Il est même possible que nous ayons déjà vu le chant du cygne de la série avec la ligne Galaxy Note 20. Quoi qu’il en soit, l’argent intelligent est sur la série Note qui tire sa révérence dans un avenir très proche.

La ligne Note a été si influente au cours de la dernière décennie que de nombreuses personnes seront tristes de son départ présumé. Cependant, je ne me trouve pas du tout triste. En fait, je suis tout à fait d’accord avec la ligne Note qui se dirige proverbialement vers le coucher du soleil.

De toute évidence, il y a encore des gens qui sont des fans passionnés de leurs Notes. Je sais que de nombreux lecteurs ici achètent la dernière note chaque année comme sur des roulettes. Bien que je m’attends à ce que ces gens soient très déçus si ces rumeurs se réalisent, je ne peux m’empêcher de me demander ce que la ligne Note signifie pour eux à ce stade. Les premières notes ont changé la donne qui ont complètement changé l’ensemble de l’industrie des smartphones. Au cours des dernières années, cependant, la ligne Note a semblé être une coquille d’elle-même.

La série Galaxy Note: les premiers smartphones modernes

À ce stade, que peut-on dire de la série Galaxy Note qui n’a pas déjà été dit? Le smartphone que vous tenez actuellement entre vos mains est un descendant direct de la première note. Peu importe la marque de votre téléphone ou même le système d’exploitation qui s’y trouve. La taille et la forme de votre smartphone 2020 sont telles qu’elles sont en raison des premiers téléphones Note.

En 2011, l’industrie pensait que Samsung était fou de sortir le premier Galaxy Note. Par rapport à ses contemporains, la première note était énorme. Il mesurait 5,8 pouces de haut, 3,3 pouces de large et 0,4 pouces d’épaisseur. Cela peut sembler petit selon les normes actuelles, mais le Note était environ 50% plus grand que le dernier iPhone 4S de l’époque. Certains critiques se sont carrément moqués de la façon dont la première note semblait gargantuesque. D’autres se sont simplement demandé si les consommateurs voudraient ou non un téléphone aussi gros.

Étant donné que la plupart des smartphones 2020 sont physiquement plus grands que le Note d’origine, nous savons maintenant que les premiers critiques avaient très, très tort.

Les succès fulgurants des premières entrées de la série Galaxy Note ont poussé toute l’industrie à adopter certains aspects de sa conception. Même Apple a dû finalement céder en 2014 et proposer un téléphone plus grand avec l’iPhone 6 Plus. Fait intéressant, les dimensions physiques de cet iPhone sont très proches de celles de la note d’origine.

Ce n’est pas seulement la taille physique de la série Galaxy Note qui a repoussé les limites. L’intérieur des téléphones a également fait une énorme différence.

Le téléphone qui vous offre tout et plus

Samsung a décidé de faire de la gamme Note l’endroit où vivaient les meilleures spécifications et fonctionnalités. La première entrée de la série Galaxy Note avait le meilleur (et évidemment le plus grand) écran de smartphone que la société ait jamais publié. Il avait également la plus grande capacité de batterie de tous les téléphones Samsung. Enfin, il offrait aux utilisateurs expérimentés un stylet intégré connu sous le nom de S Pen.

Au fur et à mesure que la série Note progressait, Samsung a commencé à utiliser la ligne pour repousser les limites de ce qu’est un smartphone et de ce qu’il peut faire. Les écrans sont devenus plus grands et meilleurs. Les batteries sont devenues plus grosses et ont duré beaucoup plus longtemps. Les caméras sont devenues plus puissantes, les capacités de stockage interne ont monté en flèche, et ainsi de suite. Bien sûr, vous avez peut-être été en mesure de trouver d’autres téléphones dotés de fonctionnalités comparables, mais aucun téléphone n’offrait tout ce que le Note offrait.

Alors que la ligne Samsung Galaxy S mérite également le crédit pour avoir fait avancer l’industrie, la ligne Note est en grande partie responsable de rendre «meilleur, plus rapide, plus puissant» l’ambition de l’industrie des smartphones dans son ensemble. Apple ne prenait certainement pas de gros risques avec ses téléphones comme Samsung l’était avec la note. LG prenait des risques, oui, mais avec des résultats beaucoup plus mitigés. HTC perdait déjà des parts de marché au moment où la ligne Note est arrivée.

L’essentiel est que de 2011 à 2015 environ, la série Galaxy Note a été le lieu d’innovation des smartphones. Au cours des cinq dernières années, cependant, même Samsung n’a pas pu affirmer avec succès que cette innovation s’était poursuivie.

Maintenant, le S Pen est tout ce qui reste

Au cours des derniers lancements de la série Galaxy Note, nous avons remis en question sa nécessité d’exister à plusieurs reprises. En dehors d’un très petit ensemble de différences, une note moderne est simplement un téléphone Galaxy S reconditionné avec un stylet S penché. Ce n’est pas une mauvaise chose à tous égards, mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour avoir besoin d’une gamme complète de smartphones.

Lorsque des rumeurs ont commencé à apparaître selon lesquelles Samsung pourrait apporter le support S Pen à la gamme Galaxy S21, c’était tout: cela ne ferait aucune différence entre les deux lignes.

Il semble que l’inclusion du S Pen soit tout ce qui reste qui rend la ligne Note unique.

Pour une raison quelconque, Samsung a déplacé sa stratégie d’innovation de la série Galaxy Note à la série Galaxy S au milieu de la décennie précédente. Il s’est terminé avec le Galaxy Note Edge et a lentement évolué à partir de là. En 2018, lorsque Samsung a lancé le Galaxy Note 9, le mieux que Sammy puisse faire était d’offrir une capacité de stockage interne plus élevée que celle qu’il avait jamais proposée dans un téléphone (512 Go). C’est littéralement la seule chose que le Note 9 a faite qu’aucun autre téléphone Samsung n’avait faite auparavant.

En 2019, lorsque Samsung a révélé le Galaxy Note 10, nous nous sommes tous grattés la tête. Pourquoi diable y a-t-il un téléphone avec la marque Note qui est en fait inférieur aux autres téléphones Samsung? Bien sûr, le Galaxy Note 10 Plus offrait la plupart des spécifications et fonctionnalités repoussant les limites voulues par les fans, mais le modèle vanille était la paille proverbiale. Si même Samsung ne sait pas ce que la ligne Note est censée être, pourquoi les fabrique-t-il même?

La série Galaxy Note a fait son temps, et ce jour est terminé

Loin dans le futur, lorsque les historiens rédigeront des livres sur le développement de l’industrie des smartphones, des chapitres entiers seront consacrés à la ligne Galaxy Note. De cela, j’en suis certain. Nous ne pouvons tout simplement pas surestimer son importance. Mais ce n’est pas parce que quelque chose a autrefois changé la donne qu’il est essentiel qu’il reste actif pour toujours.

À bien des égards, une disparition antérieure aurait pu être meilleure pour la ligne Note. J’aurais aimé revenir sur le Galaxy Note 9 en tant que dernier téléphone de la série. Quel moyen de sortir! Je suis sûr que je parle au nom de nombreux fans de Note quand je dis que le Galaxy Note 9 était le meilleur de la gamme et facilement l’un des meilleurs téléphones jamais fabriqués.

Au lieu de cela, nous pourrions regarder la série Galaxy Note 20 comme les entrées finales. Bien qu’il n’y ait rien de fondamentalement mauvais à propos de ces téléphones, rien ne repousse vraiment les limites non plus. Encore une fois, aucun téléphone n’a apporté quoi que ce soit de nouveau à la table en dehors des débuts mineurs.

La véritable innovation dans l’espace des smartphones se produit avec les pliables de Samsung, et c’est là que l’entreprise devrait se concentrer. À en juger par les rumeurs et les fuites, cela semble être le cas, ce qui est la décision intelligente.

La ligne Galaxy S absorbera probablement le S Pen de la série Galaxy Note et ce sera tout. Les personnes qui aiment leurs notes telles qu’elles sont peuvent acheter un téléphone Galaxy S haut de gamme à la place. Les personnes qui ont aimé la série Galaxy Note en raison de l’innovation peuvent passer au monde pliable pour obtenir leur satisfaction de pointe.

La série Note a rempli son objectif et a changé l’industrie dans son ensemble. Il est maintenant temps que la prochaine grande chose fasse de même.