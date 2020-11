‘Je pense juste aux lavements’

Twitter a déployé mardi sa nouvelle fonctionnalité «Flottes» aux États-Unis, qui est identique à la fonctionnalité «Histoires» rendue populaire pour la première fois sur Snapchat, et certains utilisateurs s’en amusent; d’autres voulaient juste en plaisanter – d’autant plus qu’il porte le même nom qu’un produit d’hygiène personnelle bien connu. Et naturellement, ils ont déclenché leurs pensées sur – où d’autre? – Twitter.

Le champion du monde des Los Angeles Dodgers, pour commencer, a remarqué que l’ensemble du marché des histoires devenait un peu encombré maintenant avec Twitter rejoignant le giron:

Fleets est entré dans le chat. pic.twitter.com/BQjAYos1hX – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 17 novembre 2020

Avec Fleets, les utilisateurs pourront publier du texte, des images, des vidéos et des GIF qui – à la manière typique des Stories – ne seront disponibles que pendant une journée. Après cela, ils s’en vont. Les abonnés ne pourront pas retweeter, aimer ou publier des commentaires publics sur la flotte d’un utilisateur, mais ils peuvent répondre par message direct, si les DM sont ouverts. Les utilisateurs peuvent voir les flottes des personnes qu’ils suivent en haut de leur domicile

Twitter a introduit cette fonctionnalité pour la première fois sur les marchés internationaux plus tôt cette année avant qu’elle ne frappe finalement les États-Unis mardi.

Snapchat a présenté au monde Stories à la fin de 2013, et la fonctionnalité a ensuite été copiée par Instagram quelques années plus tard. Les deux autres applications de la famille Facebook – WhatsApp et l’application principale de Facebook – ont ensuite adopté la fonctionnalité également, ainsi que des sites comme LinkedIn.

Un problème: mardi, certains utilisateurs de Twitter ont été immédiatement déçus par le nom de la fonctionnalité. Fleets, beaucoup l’ont souligné, était le nom d’un lavement populaire.

«Je travaille dans la pharmacie et quand [Fleets] était tendance, je me disais « Oh y a-t-il eu un rappel ou quelque chose? » un utilisateur a plaisanté.

Fleet, la nouvelle fonctionnalité de tweet disparaissant de Twitter, est également le nom de marque d’un lavement salin. pic.twitter.com/BMiYKgGHf3 – Ian Bogost (@ibogost) 17 novembre 2020

Chaque fois que je vois les mots flottes, je pense juste à des lavements, alors ajoutez-le à la liste d’un million de choses dans la vie que mon cerveau d’infirmière ruine – Liz ‘Je te verrai plus tard dans le hall’ zie (@elizzosaurusrex) 17 novembre 2020

Twitter sait-il que Fleets est le nom d’un lavement en vente libre très courant? Je travaille dans la pharmacie et quand la tendance était à la mode, je me suis dit « Oh y a-t-il eu un rappel ou quelque chose? » – Jay H. (@bonesnail) 17 novembre 2020

Twitter: voici Fleet! Lavement de flotte: euh je ne pense pas lol pic.twitter.com/YLGWz9VTF7 – Kaitlyn McQuin (@kaitlynmcquin) 17 novembre 2020

Seul Twitter pouvait nommer un nouveau format après une marque de lavement. Même résultat aussi. #Flotte pic.twitter.com/mjQgowE3l7 – Desdinova 777 (@Lycan_blues) 17 novembre 2020

D’autres en ont profité pour simplement plaisanter sur la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez en découvrir quelques-uns ci-dessous:

Quand ils regardent vos flottes mais ne retweetent pas / n’aiment pas vos tweets pic.twitter.com/tqVpqsIPc7 – Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) 17 novembre 2020

« J’ai vu la flotte de yah, tu ne vas pas m’envoyer un texto » a officiellement commencé lol 😂 – DeonFbaby ☔️ (@Deon_Starks) 17 novembre 2020

Répondre à une flotte va directement aux DM …… .😌 pic.twitter.com/34HBYNApqQ – Léon (@ LC_623) 17 novembre 2020

Maintenant, je dois apprendre les flottes? pic.twitter.com/d3GZxQXXKA – Isiah Whitlock Jr. (@IsiahWhitlockJr) 17 novembre 2020

Les flottes après la tombée de la nuit seront allumées 👀 pic.twitter.com/bjAjPGTMG0 – Swerv 🎄 (@highimswerv) 17 novembre 2020

Quelques autres utilisateurs étaient moins enthousiasmés par Fleets, affirmant qu’ils attendaient toujours sur Twitter d’introduire le bouton d’édition insaisissable qu’ils réclamaient.

Quel est l’intérêt de Fleet

quand vous pouvez simplement supprimer un tweet

Twitter, je ne comprends pas

Nous voulons juste modifier – 🍁Imani Gandied Yams🍁 (@AngryBlackLady) 17 novembre 2020

Twitter va ajouter une fonctionnalité «flotte» mais pas une fonctionnalité «Modifier»!?! pic.twitter.com/jMGxbfM4i8 – Dammnnn Daniel 🍂🇬🇷 (@ dj_stocks12) 17 novembre 2020

nous avons des histoires sur Twitter mais pas de bouton d’édition. c’est comme ça que vous savez que Twitter ne nous écoute pas parce que tf a demandé une putain de « flotte » 😭💀 – princesa 🥀✨ (@AmorReanna) 17 novembre 2020

Alors Twitter ajoute « Flotte » mais NE PEUT TOUJOURS PAS NOUS DONNER UN BOUTON DE MODIFICATION DAMN !? – Chad Darnell (@ChadDarnell) 17 novembre 2020

Twitter nous a donné une flotte mais nous demandons un bouton d’édition depuis des années! – SLIM (@JENAENIA) 17 novembre 2020

Dans d’autres actualités liées à Twitter, le PDG Jack Dorsey a témoigné mardi devant le Comité judiciaire du Sénat. Dorsey a déclaré que l’application avait ajouté des étiquettes d’avertissement à 300000 tweets sur les élections américaines entre fin octobre et début novembre. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.