«  Je pars pour des promenades de chiens beaucoup plus longues  »

Norman Smith, l’un des plus grands journalistes politiques de la BBC, a déclaré qu’il attendait avec impatience de «plus longues promenades de chiens» alors qu’il faisait ses adieux au diffuseur après plus de trois décennies. Smith a été une voix régulière sur l’émission Today de BBC Radio 4. à 6 h 33 du matin avec son point de vue sur les principales histoires politiques de la journée. Partageant une photo de lui-même et de son chien Lexi sur Twitter, il a écrit: «Les gens… c’est de moi. Merci de m’avoir supporté au fil des ans. C’était un privilège absolu. Je pars maintenant pour des promenades de chiens plus longues, beaucoup plus longues. »La newsletter i a coupé le bruit De nombreux collègues de la BBC ne semblaient pas au courant de sa retraite de la chaîne de télévision, la présentatrice de Newsnight Emily Maitlis répondant:« Dévastée. Mais bravo Norman, vous êtes exceptionnel. »« Connaissance approfondie »de la politique Norman Smith de la BBC a pris sa retraite du diffuseur (Photo: Norman Smith Twitter) En rendant hommage à Smith dans l’émission Today, le directeur général de la BBC, Lord Tony Hall, a déclaré:« Norman’s la voix à 6h33 a été un élément clé de ma matinée pendant plus longtemps que je ne me souvienne. « Il y a une clarté qu’il apporte à son briefing en se basant sur une connaissance approfondie, puis il appelle les choses aussi bien. » pour écouter et puis, d’une manière ou d’une autre, il continue à diffuser le reste de la journée également. Comment peut-il s’arrêter, merci beaucoup Norman, tu me manqueras. »Smith a rejoint la BBC en tant que journaliste de la radio locale en 1986 et est devenu correspondant parlementaire en 1993, présentant Today and Yesterday In Parliament sur BBC Radio 4. En tant que rédacteur politique adjoint depuis 2014, 30 ans sur Radio 4Smith a déclaré qu’il voulait «sortir et faire des choses au-delà de la politique et du journalisme alors que j’avais encore ma santé et ma forme physique». Il a ajouté: «Je suis en quelque sorte d’avis qu’il n’y a que tellement de Covid et de Brexit sur lesquels vous pouvez penser.» En écoutant une sélection de ses propres rapports, Smith a déclaré au programme Today: «Dieu, je veux dire tellement de souvenirs. J’ai l’impression que les 30 dernières années ont été si tumultueuses. «Je reviens à Tony Blair en inventant le New Labour, en sauvant le parti travailliste de la quasi-annihilation, à travers une sorte de Cameron essayant de réinventer le parti conservateur en tant que parti libéral moderne. Plusieurs des journalistes les plus en vue de BBC Radio 4 ont démissionné l’année dernière (Photo: AFP) «Et puis vous entrez dans le référendum sur l’indépendance écossaise, le corbynisme, le Brexit, Covid, je veux dire que ça a été complètement et totalement tumultueux, et peut-être que c’est tout les journalistes pensent que leur carrière a été tumultueuse mais je pense que ces quatre ou cinq dernières années, l’intensité et le rythme du changement ont été absolument stupéfiants. »Le départ du journaliste chevronné fait suite au départ de John Humphries, qui a présenté le programme Today de 1987 à 2019, et Dame Jenni Murray, qui a annoncé qu’elle se retirerait de l’organisation de Woman’s Hour après 33 ans.

Virbac Nutri-Plus Gel pour Chien et Chat 2 x 120 gram Virbac Nutri-Plus Gel pour chien et chat est un complément alimentaire riche en énergie pour soutenir les chiens et les chats lors d'efforts physiques intensifs ou de situations nécessitant beaucoup d'énergie. * Chiens de chasse et de travail * Animaux gestants et en lactation * Rétablissement après une

Porte-bébé Écharpe,Yosemy Coton Elastique Echarpe de Portage Sans Nœud,Porte-bébé de Haute Qualité Pour Nouveau-nés et Bébés Jusqu'à 15 kg,Gris *Matériaux de haute qualité : L'écharpe de portage bébé de est fabriquée à partir du meilleur coton naturel,le tissu est extrêmement doux, respirant et confortable *Facile a utiliser : en suivant les instructions ci-jointes, vous pouvez rapidement et facilement installer l’écharpe *Allaitement maternel : Votre bébé frôle votre poitrine par cette écharpe de portage,allaitement maternel sera plus facile et plus privée *Facile a nettoyer et pratIque : le coton est lavable en machine jusqu'à 40 degrés. Pour le garder propre encore plus longtemps, un joli bavoir bébé offert est inclus. *Libérer vos mains : En portant ce porte-bébé, vous pourriez faire lavaisselle, faire la promenade ou faire des ahats avec votre bébé

Klarfit Husky remorque à vélo pour chien env. 250 L toile Oxford 600D verte