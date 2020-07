En janvier 2001, Charles Amoah est passé du FC Saint-Gall à Sturm Graz pour un peu moins de quatre millions d’euros, ce qui en fait le transfert le plus cher de l’histoire du football autrichien depuis de nombreuses années. Maintenant, l’homme de 45 ans explique pourquoi cela ne devrait pas fonctionner à Graz.

Amoah a remporté le titre de champion de Suisse avec le FC Saint-Gall et est devenu le meilleur buteur sous l’entraîneur Marcel Koller. Des succès que l’attaquant ghanéen n’a jamais pu reproduire en Styrie. Amoah a couru 88 fois pour Sturm et a marqué 22 buts et devait plus tard apparaître pour Wüstenrot Salzburg et LASK.

« Les attentes étaient très élevées. Et l’équipe à l’époque était un groupe fermé, donc je ne suis jamais vraiment entré. Et puis il y avait aussi des blessures », se souvient Amoah, qui a dû faire face à d’énormes problèmes de genoux, dans un entretien avec le journal suisse. Regardez.

Après sa carrière, Amoah a travaillé dans l’usine Puntigamer. «À l’époque, je devais avoir un emploi, nous aurions dû quitter le pays sans contrat de travail. Et nous avons eu trois jeunes enfants», explique Amoah, qui est maintenant à la recherche d’un nouvel employeur et souhaite retourner au Ghana à l’avenir.

Amoah: « Hope Winfried fait la percée »

Jusque-là, son fils Winfried Amoah a peut-être fait la percée chez SK Sturm. Le joueur de 20 ans a récemment signé un contrat professionnel: « Il est très rapide et joue à l’extrême droite de Graz. J’espère qu’il pourra faire une percée. »

Amoah a également des mots chaleureux pour son ancien entraîneur Marcel Koller, qui a conduit le FC Saint-Gall au titre de champion à l’époque. « Ce n’est pas un bon entraîneur. C’est un excellent entraîneur. Il est le maître d’œuvre de notre titre de champion. Et c’est une très grande personne, à qui je dois beaucoup à bien des égards. Il s’est occupé de moi dans tous les domaines. »

Y compris une anecdote: «A Saint-Gall, ma femme et moi avons acheté un nouveau téléviseur. Mais nous ne savions pas comment l’assembler et le mettre en service. Marcel Koller est venu chez nous et a tout fait. contact plus tard encore et encore. Quand il était entraîneur national en Autriche, il m’a rendu visite à Graz. «

Charles Amoah: Les données de performance