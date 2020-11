« Je ne sais pas pourquoi c’est ainsi »

La performance était faible, l’objectif a été atteint avec un tremblement de 1: 1 contre le Norvégien Notelf. Après avoir été promue en Ligue A, l’équipe nationale autrichienne peut affronter les meilleures équipes européennes lors de la prochaine Ligue des Nations en 2022. Les joueurs sont toutefois conscients qu’une augmentation sera nécessaire dès l’année prochaine, alors qu’à côté de l’EM, la qualification pour la Coupe du monde attend.

De manière ludique, l’équipe de remplacement norvégienne a offert une fois de plus de la nourriture maigre mercredi soir. « Une fois de plus, nous n’avons pas réussi à jouer un bon match. Nous ne savons pas pourquoi », a déclaré le chef de la défense Martin Hinteregger. « Nous nous disputons avec nous-mêmes. Néanmoins, nous y sommes parvenus. »

De nombreux joueurs de l’équipe ÖFB vivent d’émotions. À cet égard, le légionnaire de Francfort aspire également à ce que les supporters reviennent dans les stades. « Nous avons terminé la période Corona avec l’équipe nationale non pas avec de bons matchs, mais avec des matchs réussis. Vous devez emporter cela avec vous », a déclaré Hinteregger. « Ensuite, nous espérons que l’histoire sera bientôt terminée. Quand il y aura à nouveau des fans, quand la hutte sera pleine, les grands adversaires viendront et pas les plus petits. »

En Ligue A, il y a des duels à domicile avec la France, l’Espagne et l’Allemagne. Malgré un automne terne, Hinteregger est resté confiant. Après tout, il y a eu six victoires, un match nul et une seule défaite à la fin de l’année internationale. « Si nous jouons mal et que nous gagnons des matchs, alors les Autrichiens peuvent être heureux. Si nous jouons à nouveau bien, nous pourrons battre les plus grands noms. »

Julian Baumgartlinger attache une grande importance aux futurs duels avec l’élite européenne. « La promotion était un objectif énorme car des matchs plus difficiles vous attendent. » Cela doit être utilisé, a déclaré le capitaine de l’ÖFB. « Nous devons être mesurés par le fait que nous voulons nous améliorer – en particulier dans le groupe A, lors des éliminatoires de la Coupe du monde et au Championnat d’Europe de l’année prochaine. »

Xaver Schlager: « Je l’ai vraiment bien fait »

Son collègue de milieu de terrain Xaver Schlager l’a vu de manière pragmatique. « Nous avons terminé premiers, ce qui était notre objectif. Maintenant, nous nous concentrons sur nos prochaines tâches », a déclaré le légionnaire de Wolfsburg. L’année a été compliquée à cause de Corona. « Vous ne saviez jamais à quoi vous attendre. Vous avez toujours dû vous réajuster. Nous avons très bien fait pour cela. »

Le match contre la réserve norvégienne n’a pas été bon, a admis Schlager. « Mais dans un an, personne ne demandera comment nous l’avons fait. Nous nous sommes levés et nous voulons y arriver. » Cela pourrait aussi être intéressant contre les grandes nations. « Nous pouvons certainement bien jouer, suivre le rythme et vouloir y jouer un bon rôle. »

Hinteregger a également pensé à la base à l’époque de la crise corona. « Les petits clubs sont également heureux. Il y a beaucoup d’argent qui est sûrement disponible pour les petits clubs amateurs », a déclaré le Carinthien après la promotion dans la Ligue A. Un peu plus riche, l’ÖFB 2022 peut également s’attendre à plus de revenus d’audience. Hinteregger: « Nous n’avons pas bien joué, nous le savons nous-mêmes. Nous ne rentrons pas chez nous heureux. Mais nous avons pu aider beaucoup d’équipes qui sont financées. C’était très, très important que nous les regardions. »