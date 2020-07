« Je ne pouvais pas supporter la pression au Bayern »

Il est rare que les supporters du FC Bayern sifflent leurs propres joueurs. Edson Braafheid a connu ce sort. Le Néerlandais, qui s’est engagé à la demande de Louis van Gaal à l’été 2009, a reçu de nombreuses critiques de la part des champions du record d’Allemagne et est entré dans l’histoire du club comme l’un des plus gros faux achats.

Interview avec SPOX et Objectif Braafheid, qui est maintenant actif au Texas, revient sur sa période difficile à Munich. Il parle de trop de confiance en soi, des timbales du général, des entraînements frustrants avec Luca Toni et seulement dix secondes de blagues amusantes de Franck Ribéry.

Le joueur de 37 ans rapporte également le plus grand creux de sa carrière – au TSG Hoffenheim et au légendaire « Training Group 2 ». Une conversation avec l’ancien entraîneur du TSG Markus Babbel reste dans sa mémoire à ce jour.

Monsieur Braafheid, vous êtes venu au FC Bayern depuis Twente Enschede en 2009 à la demande de Louis van Gaal pour deux millions d’euros. On dit que votre déménagement à Munich a été assez étrange.

Edson Goodness: C’était fou. J’avais déjà signé un contrat avec l’Ajax Amsterdam, mais mon téléphone portable a sonné quelques jours avant la date prévue de la signature. Le numéro était inconnu, je n’y ai rien pensé et j’ai répondu. Soudain, van Gaal est venu à l’autre bout de la ligne.

Qu’est-ce qu’il vous a dit?

La bonté: Que je devrais refuser l’Ajax et venir immédiatement à Munich. J’ai un contrat prêt à être signé.

Vous l’avez écouté.

La bonté: Qui n’aurait pas ça? L’un des meilleurs entraîneurs au monde vous veut absolument avec l’un des meilleurs clubs du monde. Je me suis dit: qu’est-ce qui peut mal tourner?

Ensuite, vous étiez plus intelligent. Au Bayern, ils n’ont jamais dépassé le rôle de réserviste.

La bonté: Ensuite, vous êtes toujours plus intelligent. Ma carrière aurait-elle été différente si j’avais signé avec l’Ajax au lieu du Bayern? Probablement oui. Cela aurait-il été mieux? Personne ne sait.

Vous regrettez votre décision?

La bonté: Non. Même si Amsterdam est ma ville natale et que j’aurais adoré jouer pour l’Ajax, le temps passé à Munich m’a énormément façonné. J’ai appris à gérer les situations de pression et à développer la force mentale. Et je suis aussi devenu un meilleur joueur de football. Qui peut dire qu’ils se sont entraînés avec des personnalités comme Luca Toni ou Bastian Schweinsteiger? J’ai beaucoup emporté avec moi sans la pratique du jeu que j’aurais aimé. Même si je ne voulais pas vraiment l’admettre moi-même à ce moment-là.

Braafheid: « Je me suis surestimé au Bayern »

Pourquoi ça ne va pas?

La bonté: J’avais beaucoup de confiance quand je suis arrivé à Munich. Après quelques années, je sais: trop. J’en ai été aveuglé. J’ai déjà joué pour Twente, un milieu de terrain de l’Eredivisie, et j’étais convaincu que je me rendrais au Bayern Munich du premier coup. Je ne veux pas dire que je n’étais pas prêt pour le football. Je n’étais définitivement pas mentalement. Il y a beaucoup de pression dans un club comme le Bayern. Je ne pouvais pas le supporter, je me surestimais.

Après quelques matchs depuis le début, vous vous êtes retrouvé sur le banc.

La bonté: J’étais déçu. Je n’ai pas compris le formateur et j’ai pensé: « Il me voulait vraiment, pourquoi diable ne me fait-il pas confiance? » À l’époque, je n’étais pas le seul à être faible. J’avais un peu le sentiment qu’il était facile pour lui de me sortir parce que j’étais « son » joueur et non pas un joueur chevronné, ce qui aurait pu conduire à des discussions avec Uli Hoeneß ou Karl-Heinz Rummenigge . Avouons-le: aucun des responsables, à l’exception de Van Gaal, n’avait jamais entendu parler de moi avant mon arrivée. J’étais donc sous observation spéciale. J’ai dû livrer. Et je ne l’ai pas fait. Alors j’étais vite dehors. C’est la dure réalité lorsque vous jouez pour un club de haut niveau.

On dit que le FC Bayern se démarque des autres grands clubs parce qu’il est très familial.

La bonté: Nous vivons dans une société de la performance où tout le monde est interchangeable. A ce niveau et avec ces revendications, personne n’a le temps pour les sentimentalités, pas même au Bayern. En plus de van Gaal, j’avais quelques autres compatriotes dans l’équipe qui m’ont donné ce sentiment familier juste à cause de la langue. Mark van Bommel et Arjen Robben, par exemple, deux grands gars. Mais ils ont également suivi la compétition sur le terrain et ont ressenti la pression quand les choses n’allaient pas si bien. Bien sûr, tout est beau et génial et merveilleux si vous réussissez. Alors vous êtes une famille, un groupe assermenté. Nous avons eu des problèmes à l’époque, donc j’ai rapidement eu des problèmes. Je suis devenu nerveux à propos de mon rôle de remplaçant, car après la saison, la Coupe du monde a eu lieu et je voulais vraiment assurer ma place dans l’équipe nationale.

C’est pourquoi vous avez décidé de prêter au Celtic Glasgow pendant les vacances d’hiver.

La bonté: J’aurais pu le faire différemment aujourd’hui. Quand j’ai vu jusqu’où le Bayern était arrivé en Ligue des champions dans la seconde moitié de la saison, j’étais triste. J’aurais aimé faire partie de l’équipe et j’aurais aimé célébrer le championnat et la victoire en coupe avec eux.