«  Je n’avais pas d’autre choix  », a déclaré le Premier ministre aux députés alors que le ministre admet qu’un nouveau verrouillage pourrait durer plus longtemps

Boris Johnson dira aux députés qu’il n’a «pas d’autre choix» que d’imposer un deuxième verrouillage en Angleterre, les ministres admettant que les restrictions nationales pourraient être prolongées au-delà du 2 décembre si les infections ne diminuent pas de manière significative. M. Johnson tentera de défendre sa stratégie pandémique en affirmant qu’il voulait essayer «toutes les options possibles» pour lutter contre le virus au niveau local, mais que de nouvelles données ont montré la seconde La première vague pourrait être plus meurtrière que la première. Toutes les options possibles »S’adressant aux Communes aujourd’hui, le Premier ministre devrait dire:« Les modèles de nos scientifiques suggèrent qu’à moins d’agir maintenant, nous pourrait voir des décès au cours de l’hiver qui sont deux fois plus graves ou plus par rapport à la première vague. « Face à ces derniers chiffres, il n’y a pas d’autre alternative que de prendre des mesures supplémentaires au niveau national. » Je sais que certains à la Chambre estiment que nous devrions ont pris cette décision plus tôt, mais je crois qu’il était juste d’essayer toutes les options possibles pour maîtriser ce virus au niveau local, avec une action locale forte et un leadership local fort. Lire la suite Les scientifiques ont exhorté le gouvernement à fermer les écoles secondaires – mais ont été bloqués par les ministres. Il ajoutera: «Au bout de quatre semaines, le mercredi 2 décembre, nous chercherons à alléger les restrictions, en retournant dans le système à plusieurs niveaux sur un plan local et régional. M. Johnson s’adressera également à la conférence de la Confédération de l’industrie britannique au milieu des critiques des entreprises sur le nouveau verrouillage. Le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que les élèves devaient être maintenus dans les salles de classe, même si cela signifiait prolonger le verrouillage. (Photo: Getty) « Tous les couloirs disponibles sont pris » M. Gove a déclaré qu’il serait « insensé » de prédire ce qui se passerait avec la pandémie au cours des quatre prochaines semaines.A demandé lors d’une interview sur Sophy Ridge On Sunday de Sky News si le verrouillage national pourrait être prolongé, il a répondu: «Oui», mais a ajouté: «Nous voulons être dans une position où nous pouvons – et je pense que c’est probablement le cas – avoir une approche où si nous réduisons le taux d’infection suffisamment, nous pouvons réduire les mesures au niveau national et également réduire les mesures au niveau régional. »Et il a déclaré à Andrew Marr Show de BBC One:« Nous serions confrontés à une situation d’ici le 4 décembre, si nous n’agissions pas, que le NHS serait complet, pas seulement conventionnellement complet mais chaque espace disponible dans chaque couloir disponible est pris. «Et cela signifierait que les personnes qui souffrent de maladies graves – en fait les personnes qui souffrent de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux ou d’autres conditions d’urgence – ne pourraient tout simplement pas être admises. Et nous ne pouvons pas avoir une situation comme celle-là. »Des sources gouvernementales ont rejeté les critiques selon lesquelles ils ont agi trop tard, soulignant l’introduction en France d’un verrouillage national alors que les décès quotidiens dans ce pays sont au plus haut niveau depuis avril. Une source a déclaré que la courbe d’infection de l’Angleterre était de trois semaines derrière la France, suggérant que le Premier ministre a agi plus rapidement qu’Emmanuel Macron.Le chef du travail, Sir Keir Starmer, a déclaré que le parti voterait pour le verrouillage mercredi (Photo: PA) Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer, qui a appelé à une coupure de circuit dans tout le pays il y a près de trois semaines, a déclaré à la BBC que son parti voterait en faveur du verrouillage du vote des Communes mercredi, mais a ajouté: « Le verrouillage sera plus long maintenant, il Ce sera plus difficile, nous avons raté de peu la mi-mandat et cela a un coût très humain. »Avec le soutien du Labour, le gouvernement ne perdra probablement pas le vote de mercredi, mais une poignée de députés conservateurs pourraient faire preuve de défi en votant contre. En savoir plus Les décès par coronavirus « atteindront 500 par jour » en Angleterre jusqu’à ce que de nouvelles mesures prennent effet Un sondage instantané de YouGov a suggéré que 72% des personnes en Angleterre soutiennent le plan de retour au verrouillage, avec seulement 23% s’y opposant. une baisse par rapport aux 93% qui ont soutenu le premier verrouillage en mars, avec la baisse de soutien la plus élevée parmi les jeunes.Autres 162 personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 dimanche, alors qu’il y avait 23254 nouveaux cas confirmés en laboratoire de coronavirus, ce qui porte le nombre total de cas au Royaume-Uni à 1034914.

