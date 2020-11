« Je n’ai pas joué un Rapid aussi fort depuis longtemps »: les votes pour le Rapid

Le SK Rapid Wien a dominé le SCR Altach pendant de longues périodes de match et a gagné à juste titre 3-1. Cependant, l’entraîneur des Rapids Didi Kühbauer n’était pas vraiment satisfait. Les voix pour le jeu.

Dietmar Kühbauer (entraîneur rapide): « Je suis vraiment content pour l’équipe après jeudi, quand nous avons vraiment mal joué, mais que nous avons été totalement écrasés par la suite. C’était un mauvais match, ce n’était rien de plus, cela nous arrivera plus souvent. Nous avons un très bon match aujourd’hui. La réponse a été donnée. C’était brutalement convaincant en termes de jeu. Malheureusement, nous ne nous sommes pas récompensés avec plus de buts. Je dois dire un énorme compliment à l’équipe. Après la tension que nous avons, puisque notre équipe n’est pas plus grande, ils ont montré aujourd’hui que nous sommes C’est une équipe avec une mentalité et un caractère. Mais cela ne veut pas dire que nous gagnerons chaque match. C’est pourquoi les gars m’ont donné beaucoup de joie.

Christoph Knasmüllner (joueur rapide via Sky): « Nous avons joué de manière vraiment dominante. C’est un peu dommage que nous n’ayons pas pris le risque. Mais dans l’ensemble, nous avons très bien joué et méritions de gagner. Je savais que si j’avais la chance, je serais là. Le Il y a beaucoup de compétition, mais quand le coach a besoin de moi, je serai là. Nous sommes un très bon groupe. L’équipe est très compacte, on s’entend bien, tout le monde est là pour tout le monde. «

Alex Pastoor (Altach-Trainer via Sky): « Je pense que nous avons bien fait dans les dix ou quinze premières minutes. Après cela, nous n’avons pas joué au football qui nous a rendus forts. Nous avons dû faire des remplacements, donc il y a eu un changement. Pourtant, je pense que nous sommes beaucoup plus forts quand nous le faisons. nous faisons ce que nous avons convenu d’avance. Mon sentiment est toujours le suivant: les joueurs compliquent toujours les choses dans ces situations. «

Martin Kobras (Altach-Tormann via Sky): « Nous ne pouvons pas être satisfaits de nos performances. Rapid nous a été supérieur à tous égards. Finalement, toute l’équipe n’a pas atteint le maximum. Mais il faut dire une chose: » Félicitations à Rapid. » Je pense que nous n’avons pas joué contre un Rapid aussi fort depuis longtemps. Ils étaient beaucoup plus agressifs, plus énergiques dans les duels, extrêmement dynamiques en avant et excellents chemins de course.

Score final: Rapid Vienna 3: 1 SCR Altach

Déchiré: 1: 0 (22.) Knasmüllner 2: 0 (54.) Kitagawa 3: 0 (81.) Ritzmaier 3: 1 (83.) Stefel

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac (82. Sonnleitner), Ullmann – D. Ljubicic (74. Grahovac), Petrovic – Schick (61. Ritzmaier), Knasmüllner (74. Ibrahimoglu), Arase – Kitagawa (61. Kara)

Altach: Kobras – Thurnwald, Zwischenbrugger, Netzer (60e Bumberger), Edokpolor, Karic (20e charpentier / 71e Tartarotti) – Fischer, Wiss, Casar (71e Stefel) – Obasi (60e D.Nussbaumer), Maderner

cartons jaunes: Kara ou Edokpolor, Wiss, Netzer, Bumberger

